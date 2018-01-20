Gönülçelen, gönülçelen biraz gerçek, biraz yalan...

Restoranlarda en başta verilen iştah açıcı ikramlar, o mekânla ilgili algıyı değiştiriyor. Alafranga adıyla ‘amuse bouche’ yani ağız eğlendiren, damak hoşluğu yahut gönülçelen... Bu girizgâhın üç önemli rolü varmış.

Bu ikram insanı susatıyor. İçeceğinizi normalde yemekle isteyecekken erken istiyorsunuz. Böylece maliyet-kazanç yüzdesi daha yüksek olan içecekten daha fazla satıyorlar.

Bedava yemek, insanı doyuracakmış gibi görünse de tam siparişten önce ağzı daha çok sulandırıp daha fazla yemek ısmarlanmasına sebep oluyormuş.

Restorana aç gelenler için yemek gelene kadar oyalama, stresi alma vazifesi görüyor. Açlık alttan alttan sinirinizi hoplattığı sırada o minik ‘gönülçelen’ çok işe yarıyor.

3 KÜÇÜK TARİF

Benim restoranım olsaydı, baştaki gönülçelenin haricinde, yemekten sonra ‘diş kirası’ olarak eve götürebilecekleri minicik bir tatlı veya atıştırmalık da vermek isterdim. Çünkü araştırmalara göre en son yaşanan tecrübe, müşterinin bütün süreci nasıl hatırlayacağını etkiliyor. Peki bu sizce sadece restoranlar için mi geçerli? İşte size üç tane evde kolay yapılabilecek gönülçelen tarifi...



Lutenitsa, halhalı zeytin ve sarmısaklı yufka kıtırı:

Antakya’nın halhalı zeytinini buzda sunup ortasına lutenitzayı koyun. 2 diş sarımsak, 4 dal kekik ve 8 çorba kaşığı Ayvalık zeytinyağıyla fırçalayıp fırında çıtırdattığınız yufkayı üstüne saplayın. (Lutenitsa tarifini web sitesinden bulabilirsiniz. refikaninmutfagi.com/tarifler/balkanlardan-gelen-lutenitsa-tarifi/)



Güllaçtan mini yuvarlak pizza:

Kuru güllaç yaprağını küçük yuvarlaklara kesin. Üzerine 2 diş sarımsak, 10 yaprak fesleğen ve 4 çorba kaşığı zeytinyağıyla hazırladığınız sosu sürün. Kibrit kutusu kadar eski kaşarı rendeleyin. Yarım ay şeklinde 12 ince dilim sucuğu ve 2 çeri domatesi incecik dilimleyip yerleştirin. Fırında 200 derecede 3 dakika ızgaralayın.



Tulum peynirli Türk suşisi:

Yufkayı tezgâha açın ve kenarlarını keserek büyük bir kare haline getirin. Size yakın kenarına 100 gram tulum peynirini, 1 avuç dövülmüş cevizi, 4’e kestiğiniz 5 kuru kayısıyı ve uzun ince doğradığınız 1 salatalığı uzunlamasına dizin. Ardından dev bir sigara böreği gibi sarın. Keskin ve tırtıksız bir bıçakla 4-5 cm kalınlığında parçalara kesin.