Baharın getirdikleri

Baharın gelmesiyle ben de yeni bir formata geçip tek bir yazıda bol renk olsun istiyorum: Haftanın mühim konusu, mevsimin hediyeleri ve kıymetli ipuçları...

HAFTANIN FİKRİ

Diziler üzerinden yemek turizmi

Vizyona giren diziler ve yeni Türk filmlerinde sofra ve yemek yapmanın etrafında daha fazla dönülmeye başladı.

Ferzan Özpetek’in yapımcısı olduğu, Serra Yılmaz’ın yönettiği ‘Cebimdeki Yabancı’ filminde tüm olaylar yemek esnasında çözülüyor.

Buğra Gülsoy’un başrolünü oynadığı, bir Kore uyarlaması olan ’Acı, Tatlı, Ekşi’, aşçılık yarışmasına katılan bir genci ve sevgilisiyle yaşadığı acı, tatlı ve ekşi olayları yemekle ilişkilendirip anlatıyor.

‘Sofra Sırları’nda Demet Evgar son derece yavaş ve sakin bir hikâyeyi müthiş oyunculuğuyla sırtlıyor. Yardımcı oyuncularsa çerkestavuğu ve baklava...

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin efsane şarkısında “En sinsi silahlar mutfakta pişer” sözü geçiyor. Ayrıca karakterlerle özdeş yemekler var: ‘Oya’nın değerlere önem veren bir karakter olduğu vurgusuyla ayvalı kerevizi... Gönül mevzularını ikinci plana atıp, ortalığı yöneten ‘Merve’nin mükemmel cheesecake’i... Anne şefkatiyle iş dünyasında var olmaya çalışan Arzu’nun poğaçası...

Mutfağın karakter anlatımında artması, hayatta artmasıyla paralel bir akışta ilerliyor ve açıkçası benim müthiş hoşuma gidiyor.

Hele bu konu örgülerine biraz daha yerel yemekler de girdi mi, sadece onları yemeye Türkiye’ye gelen turistler de boş bir hayal değil.

MEVSİMİN HEDİYELERİ

Çağla az zaman için tezgâhta

İster çağlalı bir et, ister çağla ekşili bir cacık ya da benim en sevdiğim kullanma yöntemi pişmaniye ve dondurmayla... Evet, biraz pişmaniye, ortasına dondurma, üstüne minik doğranmış çağlalarla ortaya çıkan tada şaşıracaksınız...

HAFTANIN İPUCU

Mükemmel patates püresinin incelikleri

◊ Eski patates kullanın. Dışı gri, kabuğu daha kalın ve nişastası tazeye göre daha fazla.

◊ Haşlama suyuna mutlaka tuz atın.

◊ Patatesleri eşit boyutlarda kesin ki eşit haşlansın.

◊ Patatesleri kaynar haldeyken çıkarın ve 1 dakika o sıcak dumanıyla suyunun uçtuğuna emin olun.

◊ Sünmemesi için patatesleri blendır yerine ezecek veya çatalla ezin.

◊ Patatesleri sıcakken ezin. Gerekirse tencerede ısıtın.

◊ Tereyağı, krema ve sütü buzdolabından erken çıkarıp oda sıcaklığında ekleyin.

◊ Patates püresini bekletirseniz kaymaklanır. Bunu önlemek için streç filmi direkt üzerine temas edecek şekilde kapatın.

◊ Kalan püreyi tekrar ısıtırken su değil süt ekleyin.