Aşkın pastası olsa...

Bu Sevgililer Günü için ‘aşkın pastası’nı yapmak istedim. Neden mi? Çünkü bence sevgiliye verilecek en kıymetli şeyler zaman, emek ve özen. Batı perspektifiyle gelişmiş ülkelerin tamamındaki sorun, bu üçlü haricinde onlarca şeye takılmaları.

Mükemmel değil

Tıpkı tüm aşklar gibi onun da yamuklukları, ideal olmadığını düşünebileceğimiz tarafları var. Ve güzelliği de orada. Yıllar evvel okuduğum bir kitapta “Biz âşık olduğumuz insanların eksiklik ve aksaklıklarına âşık oluruz” yazıyordu. İşte tam da mükemmel olmaması harika.

Kat kat

Aşkın da “Ay çok âşık oldum, kendimi bıraktım” dediğinizde yeni bir katmanı ortaya çıkıyor ve o noktada başınız dönebiliyor. O sebeple üç katlı.

Kremalı

Aklınıza krem şanti değil; nefis, muhallebimsi, meyvelerle renklenmiş pastacı kreması gelsin. Ağzınızdayken zamanın durduğu, bir taraftan da uçtuğu, ne kadar yeseniz de doymadığınız, yanınızda olsa da hasretini kalbinizde hissettiğiniz bir duygu yaratan bir krema. İşte bu pastanın arasında ondan var.

Işıltılı

Üzerindeki gümüş toplar, aşkın taçlandırdığı belli özel zamanlardaki hediyeler gibi... Kimi zaman bir yüzüğü, kimi zaman birbirine verilen değerli sözleri temsil ediyor.

Bereketli

Son dokunuş meyveler âşık olunca doğanın güzelliğini, evrenin bereketini, ilahi aşkı nasıl daha iyi anladığımızı anlatıyor. Böğürtlenlerin var olan en iyi dekorasyondan daha güzel olduğunu, insanın aşk gözü açık olduğunda görmesi mümkün.

Oyuncu

Alt kısmındaki minik konfeti şekerleri ise çocukları, geleceği ve insanın içindeki oyuncu, çocuksu tarafı temsil ediyor.

Tüm sevenlerin ve sevilmeye izin verenlerin Sevgililer Günü kutlu olsun! Aşk, sevda gibi kelimelere sahip olan bir kültür ve toprağın çocuğu olmanın verdiği gururla...

İşte tarif...

Yumurta ve 450 gr şekeri mikserle iyice çırpın. Üzerine 300 ml süt, 150 ml sıvıyağ, 150 gr yumuşak tereyağı, 1 paket vanilin ve 670 gr kek unu ekleyin. Kek ununuz yoksa 660 gr un ve 1.5 paket kabartma tozu koyun.

Karışımı düşük hızda karıştırın. 18 cm çapında yuvarlak kek kalıbına dökün. Kek fazla yükseleceği için harcı dökmeden önce pişirme kâğıdını enine üçe katlayıp kalıbın iç yüzeyine yapıştırın ki yükselirken destek olsun. 180 derecede, altlı üstlü çalışan fırında 1.5 saat pişirin.

Bu arada 100 gr un, 280 gr tozşeker ve 1 tutam tuzu küçük bir tencereye koyup orta-yüksek ateşte pişirmeye başlayın. 800 ml sütü yavaş ve çırparak ekleyin. Sütün tamamını ekledikten sonra göz göz olana kadar pişirin.

4 yumurta sarısını çırpın. Sıcak karışımdan yumurta sarısına 2 kaşık ekleyip ılıştırın. Ardından yumurtalı karışımı ve 1 paket vanilini tencereye ekleyip çırparak 2 dakika daha pişirin. 3 çorba kaşığı tereyağını da tencereye atıp altını kapatın.

Pürüzsüz bir karışım elde edene kadar elle çırpmaya devam edin. Soğuyunca üzerine robotta çektiğiniz 1’er avuç donuk böğürtlen ve frambuazı ekleyip karıştırın.

100 ml kremayı ısıtıp içine 300 gr çikolata ekleyin ve karıştırıp eritin.

Pastanın kabaran kısmını düzlemek için kesin. Kalanını üç eşit parçaya kesin. Her katın arasına ve etrafına bu kremadan sürün. Üzerine soğumuş çikolata sosunu dökün. Donmuş böğürtlen, frambuaz ve frenküzümleriyle süsleyin.

Donmuş meyvelerin etrafında oluşan buğu pastayı çok daha güzel gösterecek. Pasta süsleriyle benim gibi veya dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Daha ayrıntılı tarifi refikaninmutfagi.com’da bulabilirsiniz.