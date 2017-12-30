10 dakikalık yılbaşı tarifleri

Koca bir yılı devirmeye bir gün kaldı... Çok yorulduk, üzüldük, heyecanlandık, endişelendik ve çoğu zaman ‘an’dan koptuk. Ama yarını dost meclisine, muhabbete ve sevdiklerimize ayırabiliriz. Hatta mümkünse her zamankinden daha çok buna ehemmiyet göstererek... Üç tane meze tarifim var. Ortak özellikleri, 10’ar dakikada hazırlanabilecek olmaları. “Bize tavuk, yılbaşı pilavı tarifi ver Refika!” diyenler de Hürriyet’in web sayfasından geçmiş yıl yazılarına bakabilirler. Afiyet dolu bir yıl olması dileğiyle...





Yanık atom

Restoranlarda yediğimiz popülerleşen atomun, yoğurdunun isli, tütsülenmiş hali. Sade atom, yapması en kolay mezelerden... Süzme yoğurt ile normal yoğurdu bire bir karıştırın. Kırmızı kuru acı biberleri yuvarlak yuvarlak kesin, tereyağında kısık ateşte havalandırıp köpürterek, iki dakika çevirin ve yoğurdun üzerine dökün. Bu halle bile çok güzel ama uçurmak isterseniz eğer, Denizli’nin yanık yoğurduyla ya da kendiniz yoğurdu biraz tütsüleyerek yapabilirsiniz. “Peki Refika yoğurt nasıl tütsülenir” derseniz; aktardan kiraz sapları alın, bir tencerenin içine iki avuç koyun, üstüne süzgeç yerleştirip süzme yoğurdu koyun. Tencerenin altını açıp bir taraftan da kiraz saplarını birkaç yerden çakmakla tutuşturun. Dumanlanma olunca kapağını kapatın. Beş, en fazla altı dakika içinde müthiş füme kokusu ile yoğurdunuz hazır olacak.

Refikaca muhammara

Herhalde 100’ün üzerinde muhammara tatmışımdır. Çok farklı ellerden, çok farklı malzemelerle... Bütün bu deneyimle, kendi ağız tadım ve tecrübemi birleştirerek hazırladım bu muhammarayı. Güzelliği, neredeyse bütün işi mutfak robotu yaptığından, maksimum 10 dakikada hazırlanıyor olması.

250 gram cevizi, iki diş sarmısak ve dört çorba kaşığı ekmek içiyle mutfak robotuna atın. Üçer çorba kaşığı biber salçası, domates salçası, zeytinyağı ile iki çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, sulu bir limonun yarısını ekleyerek iyice karıştırın. Benim biber salçam kendi yaptığım hafif bir salça, dolayısıyla belki siz yarım kaşık daha az koyup tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Ama salçalar çok tuzlu olursa tat kısalabilir.

Bu tarifin alametifarikası ise ceviz büyüklüğünde taze zencefil rendesi. Zencefili rendeleyip rendenin üstünde kalan tortulu kısımlarının da iyice sıkıp suyunu çıkarın. “Muhammarada zencefil ne alaka, ben yapsam da zencefil koymam” diyenleri duyar gibiyim. Ne olur bana inanın. Zencefilin bizim mutfağımızdan hiç ama hiç uzaklaşmadan, limonun lezzet ve ekşilik etkisini nasıl daha da yukarı çıkardığına ve salçanın sert köşelerini yuvarladığına inanamayacaksınız.

Tulum peynirli kerevizli ekmek üstü

Altı tane küçük kerevizin kabuklarını soyup 6-8 parçaya bölün ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip pişirmeye başlayın. Beş diş sarmısağı kabuklarıyla birlikte tencereye ekleyin. Yaklaşık 20 dakika, kerevizler yumuşayana kadar pişirin. Haşlanan kerevizlerin suyunu süzün ancak bu haşlama suyunu ayırın ki, püreleştirirken çok katı bir kıvam almasın. Pişen sarmısakları kabuğundan kolayca ayırın ve kerevizlere ekleyin. Kerevizleri el blender’ı ile püre kıvamına getirin. Arada haşlama suyundan ekleyip kıvamı çok katıysa açabilirsiniz. En güzel sızma zeytinyağından beş çorba kaşığı kadar ekleyin. 75 gr. İzmir tulumunu sıcağı üzerindeyken içine rendeleyin. Kerevizi uçurmak için 1/5 muskatı rendeleyin, üç çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ilave edin. 20 dilim ekşi maya ekmeğini tavada kızartıp üzerlerine biraz zeytinyağı serpin. Kereviz püresini ekmeklerin üzerine paylaştırın. Roka yapraklarını ekmeklerin üzerine yerleştirip rende İzmir tulumu ve muskat ile süsleyince efsane olacak.