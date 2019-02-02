Sağdan gelip, soldan yiyor

Geçtiğimiz cumartesi günü Kayserispor’a konuk olan Bursaspor, öne geçtiği karşılaşmada 10 kişi kalan rakibini yenemeyince 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
Yeşil beyazlılar, bu skorla 11 beraberlikle ligde en çok puanları paylaşan takım olurken; 23 puanla 11. sırada haftayı kapattı.
Taraftarı önünde daha başarılı olan Bursaspor, Aykut Kocaman’lı Atiker Konyaspor’u pazartesi günü ağırlayacak. 31 puanda bulunan ve Avrupa’yı hedefleyen Konyaspor’un form grafiğine bakacak olursak...
Aykut Kocaman’ın gelişiyle çıkışa geçti Konyaspor.
Deneyimli teknik adam, 7 maçtır takımın başında... 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini Trabzon deplasmanında yaşadı.
Deplasmanda konuk olduğu 10 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı; 2 yenilgiyle 14 puan topladı.
GOLLERİ SAĞ KANATTAN YEDİ
Konyaspor’un Aykut Kocaman’lı dönemde yediği goller, rakibin sağ kanadından geldi. Bu dönemde 7 gol yiyen Konya temsilcisi, 10 kez de gol sevinci yaşadı.
Bursaspor’un dikkat etmesi gereken en büyük noktalardan biri ise Konyaspor’un sağ kanattan gelen hücum atakları.
Son 7 maçın 6’sında en fazla kullandığı hücum bölgesi sağ açık oldu.
Bursaspor savunmasının bir diğer dikkat etmesi gereken nokta ise Traore ve Ömer Ali Şahiner’in Jahovic’in koşu yoluna attığı toplar...
ŞUTLARDA BAŞARILI
Konyaspor’un, deplasmanda attığı 94 şutun, 32’si kaleyi buldu. Kaleyi bulan toplarda yüzde 30’luk bir gol oranı yakaladı.
Bursaspor ise evinde 132 şut denemesi yaptı; 40’ı isabetli oldu. Bu topların sadece yüzde 22,5’u golle sonuçlandı.
Konyaspor’un en golcü ismi Adis Jahovic, bu sezon 6 golle takımını sırtlayan isim olarak göze çarpıyor. Jahovic’i, 5 golle Mustapha Yatabare, 4 golle Ömer Ali Şahiner takip ediyor.
Ligin en az gol atan 6 takımından biri Bursaspor. Forvetlerden beklenen katkı alınamayınca, maç başına 1 gol atabildi... Takımın en golcü oyuncusu ise 4 golle orta sahada görev yapan Aytaç Kara.
Bursaspor gol yollarında etkisiz olurken savunmadaki başarısıyla da göz dolduruyor. Lider Başakşehir’den sonra ligin en az gol yiyen takımı Bursa temsilcisi..!
Diafra Sakho’nun sakatlığının tekrar nüksetmesiyle(!) birlikte forvette yine Umut Nayir görev yapacak. Konyaspor’da ise 6 eksik bulunuyor.
15 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Ligde en çok beraberlik alan takım olan Bursaspor, 5 haftalık galibiyet özlemini bitirmek için taraftarı önünde Konya’yı yenmek zorunda... İki takım arasında Bursa’da oynanan 15 maçta, 11 galibiyet alıp, sadece 1 kere kaybeden yeşil beyazlılar, Timsah Arena’da 12. kez kazanıp, evindeki 3 haftalık 3 puan özlemini de bitirecek güce sahip.
12. galibiyet mi, 12. beraberlik mi olur bilinmez ama şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermiş Bursaspor gibi büyük bir camianın, artık galibiyet serisi yakalaması gerekiyor.
Sağdan gelip, soldan yiyor
Geçtiğimiz cumartesi günü Kayserispor’a konuk olan Bursaspor, öne geçtiği karşılaşmada 10 kişi kalan rakibini yenemeyince 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
Yeşil beyazlılar, bu skorla 11 beraberlikle ligde en çok puanları paylaşan takım olurken; 23 puanla 11. sırada haftayı kapattı.
Taraftarı önünde daha başarılı olan Bursaspor, Aykut Kocaman’lı Atiker Konyaspor’u pazartesi günü ağırlayacak. 31 puanda bulunan ve Avrupa’yı hedefleyen Konyaspor’un form grafiğine bakacak olursak...
Aykut Kocaman’ın gelişiyle çıkışa geçti Konyaspor.
Deneyimli teknik adam, 7 maçtır takımın başında... 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini Trabzon deplasmanında yaşadı.
Deplasmanda konuk olduğu 10 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı; 2 yenilgiyle 14 puan topladı.
GOLLERİ SAĞ KANATTAN YEDİ
Konyaspor’un Aykut Kocaman’lı dönemde yediği goller, rakibin sağ kanadından geldi. Bu dönemde 7 gol yiyen Konya temsilcisi, 10 kez de gol sevinci yaşadı.
Bursaspor’un dikkat etmesi gereken en büyük noktalardan biri ise Konyaspor’un sağ kanattan gelen hücum atakları.
Son 7 maçın 6’sında en fazla kullandığı hücum bölgesi sağ açık oldu.
Bursaspor savunmasının bir diğer dikkat etmesi gereken nokta ise Traore ve Ömer Ali Şahiner’in Jahovic’in koşu yoluna attığı toplar...
ŞUTLARDA BAŞARILI
Konyaspor’un, deplasmanda attığı 94 şutun, 32’si kaleyi buldu. Kaleyi bulan toplarda yüzde 30’luk bir gol oranı yakaladı.
Bursaspor ise evinde 132 şut denemesi yaptı; 40’ı isabetli oldu. Bu topların sadece yüzde 22,5’u golle sonuçlandı.
Konyaspor’un en golcü ismi Adis Jahovic, bu sezon 6 golle takımını sırtlayan isim olarak göze çarpıyor. Jahovic’i, 5 golle Mustapha Yatabare, 4 golle Ömer Ali Şahiner takip ediyor.
Ligin en az gol atan 6 takımından biri Bursaspor. Forvetlerden beklenen katkı alınamayınca, maç başına 1 gol atabildi... Takımın en golcü oyuncusu ise 4 golle orta sahada görev yapan Aytaç Kara.
Bursaspor gol yollarında etkisiz olurken savunmadaki başarısıyla da göz dolduruyor. Lider Başakşehir’den sonra ligin en az gol yiyen takımı Bursa temsilcisi..!
Diafra Sakho’nun sakatlığının tekrar nüksetmesiyle(!) birlikte forvette yine Umut Nayir görev yapacak. Konyaspor’da ise 6 eksik bulunuyor.
15 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Ligde en çok beraberlik alan takım olan Bursaspor, 5 haftalık galibiyet özlemini bitirmek için taraftarı önünde Konya’yı yenmek zorunda... İki takım arasında Bursa’da oynanan 15 maçta, 11 galibiyet alıp, sadece 1 kere kaybeden yeşil beyazlılar, Timsah Arena’da 12. kez kazanıp, evindeki 3 haftalık 3 puan özlemini de bitirecek güce sahip.
12. galibiyet mi, 12. beraberlik mi olur bilinmez ama şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermiş Bursaspor gibi büyük bir camianın, artık galibiyet serisi yakalaması gerekiyor.