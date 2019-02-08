Pansuman mücadelesi

Bir yanda lider Başakşehir’le farkı azaltmak isteyen Beşiktaş, diğer yanda ligde en çok berabere kalan ve 6 maçtır kazanamayan Bursaspor...
Yarın Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek iki takımda hedef mutlak galibiyet olacak.
Beşiktaş tarafına bakacak olursak; evinde 45 maçlık yenilmezlik serisi bu sezon ligin 3. haftasında Antalyaspor maçıyla sona erdi.
Taraftarı önünde 2 yenilgi alırken, son iki maçtır da berabere kalıyor. 5 karşılaşmayı ise 3 puanla tamamlamayı başardı.
KAGAWA’YLA MERKEZE DÖNECEK
Beşiktaş ilk yarı kanatlardan atak yaparken, Quaresma’nın kart cezalısı -ayrılması da gündemde-, Babel’in takımdan ayrılması, Lens’in bekleneni verememesi ve Kagawa’nın takıma dahil olmasıyla oyunu artık merkezden oynayacağının sinyalini veriyor.
Tabii ki oynanan 1-2 maç üzerinden değişen sistemi yorumlamak çok sağlıklı olmayabilir.
Öyle görünüyor ki Kagawa, Burak Yılmaz’ın savunma arkalarına yaptığı koşulara pas atacak ve böyle gol arayacak. Şenol Güneş ise oyuna sonradan giren ve ilk maçında 2 gol atan Kagawa’yı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.
TİMSAH’IN SORUNU GOL!
Buna karşın Bursaspor’un en etkili yanı defansı. Ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi olan Bursaspor en az gol yiyen ikinci takım. Samet Aybaba, Beşiktaş’ın gol ayaklarına mutlaka bir çözüm bulacaktır.
Bursaspor’un en büyük eksiği ise 19 maçta da görev alan Tunay Torun’un sakatlığından dolayı forma giyemeyecek olması olacak.
Aslında en düşündüren sorun, gol olacak.
19 maçta 19 gol atabildi Bursaspor.
Ligde en çok gol pozisyonuna giren 3 takımdan biri olsa da, bu pozisyonları gole çevirme yüzdesi en düşük ekip olarak göze çarpıyor.
LIMA TERCİHİ ETKİLİ OLACAKTIR
Yeşil beyazlı takımın daha etkili oynaması ve sonuca gitmesinin yolu Atiba ve Dorukhan’ın mücadeleci yapısı göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın kanat zaafiyetini kullanması daha akıllıca olabilir. Siyah beyazlılar, son maçlarda Caner Erkin’in form düşüklüğü nedeniyle golleri de bu bölgeden yiyor.
Böylece Yusuf Erdoğan yerine Allano Lima’nın hızı kullanılıp, sonuca gidilebilir.
Bu durumda; Yusuf Erdoğan, Samet hocanın elinde ilk maçtaki gibi iyi bir hamle oyuncusu olacaktır.
23 maçtır İstanbul takımlarına karşı kazanamayan Bursaspor, Beşiktaş’ta yoğun taraftar baskısına karşı sakin kalmalı. Beşiktaş’ın açıklarından faydalanılırsa, 6 maçtır galibiyet özlemini de bitmiş olur.
Bursaspor, bu galibiyetle hem taraftarıyla barışmış, hem düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı açıp, hem de son zamanlardaki yaralarını sarmış olur.
Pansuman mücadelesi
Bir yanda lider Başakşehir’le farkı azaltmak isteyen Beşiktaş, diğer yanda ligde en çok berabere kalan ve 6 maçtır kazanamayan Bursaspor...
Yarın Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek iki takımda hedef mutlak galibiyet olacak.
Beşiktaş tarafına bakacak olursak; evinde 45 maçlık yenilmezlik serisi bu sezon ligin 3. haftasında Antalyaspor maçıyla sona erdi.
Taraftarı önünde 2 yenilgi alırken, son iki maçtır da berabere kalıyor. 5 karşılaşmayı ise 3 puanla tamamlamayı başardı.
KAGAWA’YLA MERKEZE DÖNECEK
Beşiktaş ilk yarı kanatlardan atak yaparken, Quaresma’nın kart cezalısı -ayrılması da gündemde-, Babel’in takımdan ayrılması, Lens’in bekleneni verememesi ve Kagawa’nın takıma dahil olmasıyla oyunu artık merkezden oynayacağının sinyalini veriyor.
Tabii ki oynanan 1-2 maç üzerinden değişen sistemi yorumlamak çok sağlıklı olmayabilir.
Öyle görünüyor ki Kagawa, Burak Yılmaz’ın savunma arkalarına yaptığı koşulara pas atacak ve böyle gol arayacak. Şenol Güneş ise oyuna sonradan giren ve ilk maçında 2 gol atan Kagawa’yı ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.
TİMSAH’IN SORUNU GOL!
Buna karşın Bursaspor’un en etkili yanı defansı. Ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi olan Bursaspor en az gol yiyen ikinci takım. Samet Aybaba, Beşiktaş’ın gol ayaklarına mutlaka bir çözüm bulacaktır.
Bursaspor’un en büyük eksiği ise 19 maçta da görev alan Tunay Torun’un sakatlığından dolayı forma giyemeyecek olması olacak.
Aslında en düşündüren sorun, gol olacak.
19 maçta 19 gol atabildi Bursaspor.
Ligde en çok gol pozisyonuna giren 3 takımdan biri olsa da, bu pozisyonları gole çevirme yüzdesi en düşük ekip olarak göze çarpıyor.
LIMA TERCİHİ ETKİLİ OLACAKTIR
Yeşil beyazlı takımın daha etkili oynaması ve sonuca gitmesinin yolu Atiba ve Dorukhan’ın mücadeleci yapısı göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın kanat zaafiyetini kullanması daha akıllıca olabilir. Siyah beyazlılar, son maçlarda Caner Erkin’in form düşüklüğü nedeniyle golleri de bu bölgeden yiyor.
Böylece Yusuf Erdoğan yerine Allano Lima’nın hızı kullanılıp, sonuca gidilebilir.
Bu durumda; Yusuf Erdoğan, Samet hocanın elinde ilk maçtaki gibi iyi bir hamle oyuncusu olacaktır.
23 maçtır İstanbul takımlarına karşı kazanamayan Bursaspor, Beşiktaş’ta yoğun taraftar baskısına karşı sakin kalmalı. Beşiktaş’ın açıklarından faydalanılırsa, 6 maçtır galibiyet özlemini de bitmiş olur.
Bursaspor, bu galibiyetle hem taraftarıyla barışmış, hem düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı açıp, hem de son zamanlardaki yaralarını sarmış olur.