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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Ligde kim kalacak Bursa mı yoksa...

27 Nisan 2019

Bursaspor, yorgun ve eksik Akhisar'ı evinde yenerek nefes alır

"Nefesler tutuldu" "Nefesler tutuldu" "Kritik süreç başlıyor" "Ateş hattı yanıyor" "Kaderi kendi ellerinde" Son haftalarda alt sıralar için duyduğumuz en çok atılan başlıktı bunlar...Peki yazının başlığını neden attığıma gelirsek... Ligde kalmak isteyen takım yarınki maçı kesinlikle kazanması gerek. Biz de Bursaspor için en kritik haftaya giriyor diyerek başlayalım o zaman; evet kader haftası...Yarın rakip Teleset Mobilya Akhisarspor ve ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Önce bu iki takımla karşılaşacak Bursaspor. Ardından Antalya deplasmanı, sonrasında da Göztepe’yi ağırlayacak. Anlamak açısından puan durumunu da şöyle paylaşalım.

Bursaspor 28 - BB Erzurumspor 28 - Göztepe 27 - TM Akhisarspor 24

KUPA YORGUNU AKHİSAR, MAÇIN İKİNCİ YARISINI KALDIRAMAZ

Bu hafta Akhisar’la başlayalım...
Deplasmanda sadece 2 galibiyeti var. Biri, ligin daha 12. haftasında Antalyaspor’a karşı; diğeri geçtiğimiz haftalarda Göztepe’ye karşı.
24 puanla 18. sırada bulunan Manisa temsilcisi, iki haftadır galibiyet alamayınca ligde kalma ümitleri kalmadı diyebiliriz. Tabii matematiksel olarak düşmediler ancak fikstüre bakınca pek iç açıcı durumları yok.
Kasımpaşa’nın ardından ligin en çok gol yiyen takımı.
Çarşamba akşamı da Türkiye Kupası’nda Ümraniye’yle karşılaştı ve finale kaldı. Hafta içi 90 dakika futbol oynayan bu düzeydeki takım, Bursaspor maçının ikinci yarısında S.O.S verecek.
Ayrıca, önemli eksikleri de bulunuyor. Rotman, Cocalic, Mustafa Yumlu ve Hasan Ali Adıgüzel, Bursa’da sahada olamayacak. Özellikle Rotman, Cocalic’i arayacaklar.
Bursaspor’un bu sezon en çok gol attığı takım da Akhisar oldu.
Deplasmanda 4-2 yendi rakibini yeşil beyazlılar.
Zaten bu maçtan sonra da karşılaştığı 12 rakibine, evinde ve deplasmanda toplamda dört gol bile atamadı.
Klasik gol sorunu.

ERZURUM’UN PUAN KAYBI DA ÇOK ÖNEMLİ

Haftaya oynayacağı rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise iki rakibinin birbiriyle karşılaşacağı haftada zorlu Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Erzurum’un puan kaybı da çok önemli.
Antalya ekibi içeride üst üste iki haftadır kazanıyor.
Erzurumspor da son sırada bulunurken, iki haftalık galibiyetle iki sıra birden yükselerek umutlarını yeşertti.
Bursaspor bugün Erzurum’un maçını izleyecek, yarın taraftarı önünde 3 puan için tam anlamıyla savaşacak.

BURSASPOR NEDEN DÜŞMEMELİ

Daha önce profesyonel futbol oynamış bir arkadaşımla Bursaspor üzerine sohbet ederken şunları bana söyledi:
“Ben seyircisi olan takımların küme düşmesini istemiyorum. Bursaspor’un yeri her zaman Süper Lig’dir... Ayrıca, şampiyon olmuş takım her zaman zirveye oynamalı. Bir yerlerde yanlışlık var...”
Sözlerine katılmamak mümkün değil.
Bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 301 bin 507 seyirci takip etti yeşil beyazlıları. Maç başı ortalama 20 bin 100 seyirci yapar.
Küçümsenecek bir sayı değil.
O yüzden şampiyonluk yaşamış bir camia son 3 sezondur yaşadığı sıkıntıları bir daha yaşamamalı.
Doğru yapılanma, doğru kadro ve hedef ilk 5 mantığıyla Avrupa’da boy göstermeli...

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