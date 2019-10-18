Kubilay ‘kanatlanırsa’ lider boş döner

Bursaspor, yarın TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor’u ağırlayacak.
7 haftada 11 gol attı yeşil beyazlı ekip. Bu sorunu da kendi içinde çözdü, çünkü Yevhen Seleznov’dan henüz verim alamadı!
14 gündür Ümraniyespor maçına hazırlanıyor Bursaspor ancak 34 yaşındaki forvet bu süreyi antrenmansız geçirdi...
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu “problemi” şöyle açıklıyor:
“Seleznov‘un futbolcu olmasına çok katkı sağlayan bir antrenörü vardı. O vefat etmiş. Ekstradan 1 gün izin verdim. Uçak bulamadı 2 gün oldu. Sonra geldi 3. gün hastaydı. Milli takım arasında hiç antrenman yapamadı. Böyle bir problemimiz var.”
İlk 4 haftada 2 gol 2 asist yapan ancak 3 haftadır gole katkı sunamayan Kubilay Kanatsızkuş’a büyük iş düşüyor.
İstanbul ekibi 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı; 1 kere yenildi. O da şu an 3. sırada bulunan Balıkesir deplasmanında...
3 deplasman maçında sadece Altay’ı yendi, Keçiören’le berabere kaldı.
*
Maç saati ise Bursaspor için bir dezavantaj...
Bursa, sanayi kenti olması nedeniyle cumartesi günleri 16.30’daki maçlarda stat pek dolmuyor.
Maça gelebilecek ‘az sayıda’ taraftar da olsa, Bursaspor onların desteğiyle rakibini Bursa’dan eli boş gönderir.
Bir soru işareti de var...
Nasıl olacak bu iş diye sorulacak olursa geçen yazımda da bahsettiğim gibi, “Savunmaya çare bulunursa” derim.
3 PUANI NEREDE KAYBETTi
Bursaspor’da ‘ulusal lisans şartlarını yerine getirilmediği gerekçesiyle’ 3 puan silme cezası resmen uygulandı.
Bu karardan önce 12 puanla 7. sırada bulunan Bursaspor, 9 puana ve 11. sıraya geriledi.
Yani, sahada kazanılan puanlar, masada kaybedildi.
Burada Başkan Mesut Mestan’ı suçlayamayız.
Neden mi?
-Sezon başından beri transfer tahtasını açtırmak için uğraştı. 13 oyuncuyu kadroya kattı.
-Borcu 550 milyon liradan, 420 milyona indirdi. Üstelik sponsor ve yayın gelirleri olmadan...
-Karara itiraz etti ancak yeterli olmadı.
Yani elinden geleni yapıyor Mestan...
Böyle geliri olmadan, ligden düşmüş bir takımı devralarak ne kadar zor bir yükün altına girdiğinin zaten farkında...
Başkan Mestan ay başında yaptığı bilgilendirme toplantısını arada bir yaparak kamuoyundaki bilgi kirliliğini kaldırsa yerinde bir karar olur.
Kubilay ‘kanatlanırsa’ lider boş döner
Bursaspor, yarın TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor’u ağırlayacak.
7 haftada 11 gol attı yeşil beyazlı ekip. Bu sorunu da kendi içinde çözdü, çünkü Yevhen Seleznov’dan henüz verim alamadı!
14 gündür Ümraniyespor maçına hazırlanıyor Bursaspor ancak 34 yaşındaki forvet bu süreyi antrenmansız geçirdi...
Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bu “problemi” şöyle açıklıyor:
“Seleznov‘un futbolcu olmasına çok katkı sağlayan bir antrenörü vardı. O vefat etmiş. Ekstradan 1 gün izin verdim. Uçak bulamadı 2 gün oldu. Sonra geldi 3. gün hastaydı. Milli takım arasında hiç antrenman yapamadı. Böyle bir problemimiz var.”
İlk 4 haftada 2 gol 2 asist yapan ancak 3 haftadır gole katkı sunamayan Kubilay Kanatsızkuş’a büyük iş düşüyor.
İstanbul ekibi 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı; 1 kere yenildi. O da şu an 3. sırada bulunan Balıkesir deplasmanında...
3 deplasman maçında sadece Altay’ı yendi, Keçiören’le berabere kaldı.
*
Maç saati ise Bursaspor için bir dezavantaj...
Bursa, sanayi kenti olması nedeniyle cumartesi günleri 16.30’daki maçlarda stat pek dolmuyor.
Maça gelebilecek ‘az sayıda’ taraftar da olsa, Bursaspor onların desteğiyle rakibini Bursa’dan eli boş gönderir.
Bir soru işareti de var...
Nasıl olacak bu iş diye sorulacak olursa geçen yazımda da bahsettiğim gibi, “Savunmaya çare bulunursa” derim.
3 PUANI NEREDE KAYBETTi
Bursaspor’da ‘ulusal lisans şartlarını yerine getirilmediği gerekçesiyle’ 3 puan silme cezası resmen uygulandı.
Bu karardan önce 12 puanla 7. sırada bulunan Bursaspor, 9 puana ve 11. sıraya geriledi.
Yani, sahada kazanılan puanlar, masada kaybedildi.
Burada Başkan Mesut Mestan’ı suçlayamayız.
Neden mi?
-Sezon başından beri transfer tahtasını açtırmak için uğraştı. 13 oyuncuyu kadroya kattı.
-Borcu 550 milyon liradan, 420 milyona indirdi. Üstelik sponsor ve yayın gelirleri olmadan...
-Karara itiraz etti ancak yeterli olmadı.
Yani elinden geleni yapıyor Mestan...
Böyle geliri olmadan, ligden düşmüş bir takımı devralarak ne kadar zor bir yükün altına girdiğinin zaten farkında...
Başkan Mestan ay başında yaptığı bilgilendirme toplantısını arada bir yaparak kamuoyundaki bilgi kirliliğini kaldırsa yerinde bir karar olur.