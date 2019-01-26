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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Kanatlara dikkat

26 Ocak 2019

Bursaspor'un rakibi 20 puanlı Kayserispor. Toplamda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 13. sırada.

5 galibiyetin 3’ünü evinde alırken, ligdeki 20 puanın 11’inin taraftarının desteğiyle topladı. Deplasmanda da çok başarılı olduğu söylenemez Kayseri temsilcisinin. 10 maçta 9 puan topladı.
Dönelim Kayseri’deki maçlara...
Kayserispor’da dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yan toplar. Evinde attığı 7 golün 5’i, kanatlardan yapılan ortalarla geldi. 2 gol penaltıdan atıldı ama 1’i yine yapılan ortayla kazanılan penaltıydı!
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Özellikle evinde topla oynamayı ve orta yapmayı seviyor sarı kırmızılı ekip.
Kadir Has Stadı’ndaki 8 mücadelenin 6’sında rakibinden daha fazla topla oynarken, 6 maçta rakiplerinden daha çok orta yaptı.
Kayserispor’un, kötü gidişatından dolayı 14. haftada Ertuğrul Sağlam’la yolları ayrılırken, Hikmet Karaman’ın gelişiyle de çıkışa geçti. Karaman’lı Kayseri, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Bu maçı kazanıp ilk 10 içerisindeki yerini korumak isteyen Bursaspor, önce Kayseri’nin kanatlarını durdurup, daha sonra gol aramak zorunda.
Transfer tahtası kapalı olan yeşil beyazlılar forvet transferi yapamazken, Aybaba hafta içi özel olarak ilgilendiği Umut Nayir’i ileri uçta kullanacak. Sakatlıktan kurtulan Diafra Sakho ise oyunun gidişatına göre forma giyecek.

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