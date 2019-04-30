71 yaşındaki Hürriyet Gazetesi’nin en kuvvetli eklerinden biri olan Hürriyet Bursa, 15. yılını kutluyor.
15 yaşındaki bu güzel gazetenin, ‘10 yaşında’ çocuğuyum...
10 yıllık Hürriyet Bursa çalışma hayatımda; gündem, magazin, sağlık, bölge, eğitim, spor ve özel haberleri titizlikle hazırlayıp okuyucularımıza sunmaya çalıştık.
2009 yılında gazeteye başladığımdan bu yana sıklıkla gündemi takip ettik. Ancak bir tanesi vardı, hiç unutulmayacak...
*
Anadolu devrimi dediğimiz Bursaspor’un şampiyonluğu.
Türkiye tarihine altın harflerle yazılan 2009-10 şampiyonluğunu Hürriyet Bursa’da ince ince, özenle işledik.
17 ve 18 Mayıs 2010 tarihinde 1. sayfadan tam sayfa Bursaspor haberleri çalışıldı.
19 Mayıs 2010 tarihinde ise rahmetli ‘şampiyon başkan’ İbrahim Yazıcı gazetede bizleri ziyaret edip, Bursaspor’un sesi olduğumuz için teşekkür etti.
*
Bu süre zarfında birçok özel projeye imza atmayı başardık.
Hürriyet Mola Cafe’de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Hürriyet Bursa editörü olarak Bursa’da özel bir okulun öğrencileriyle buluştuk ve ‘bugün söz sizde’ dedik.
Birlikte yaptığımız yazı işleri toplantımızda sayfanın manşetine karar verip, haberlerin yerlerini belirlediler... Ayrıca, karikatür ve şiir köşesinin yazarları da onlarındı...
Buraya yazmakla sığdıramayacağımız, birçok heyecan verici işlere imza attık...
*
Yazılmayanı yazarak, birilerine umut olarak ve bölgenin sorunlarını halka ulaştırarak, daha çok iş yapmak arzusu ile ilk günkü heyecanla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz...
Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan tüm insanlara tekrar bu köşe aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsın Hürriyet Bursa; nice 15. yaşlara...
“...Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”
- Mustafa
Kemal Atatürk
İlk günkü heyecanla nice 15. yıllara
71 yaşındaki Hürriyet Gazetesi’nin en kuvvetli eklerinden biri olan Hürriyet Bursa, 15. yılını kutluyor.
15 yaşındaki bu güzel gazetenin, ‘10 yaşında’ çocuğuyum...
10 yıllık Hürriyet Bursa çalışma hayatımda; gündem, magazin, sağlık, bölge, eğitim, spor ve özel haberleri titizlikle hazırlayıp okuyucularımıza sunmaya çalıştık.
2009 yılında gazeteye başladığımdan bu yana sıklıkla gündemi takip ettik. Ancak bir tanesi vardı, hiç unutulmayacak...
*
Anadolu devrimi dediğimiz Bursaspor’un şampiyonluğu.
Türkiye tarihine altın harflerle yazılan 2009-10 şampiyonluğunu Hürriyet Bursa’da ince ince, özenle işledik.
17 ve 18 Mayıs 2010 tarihinde 1. sayfadan tam sayfa Bursaspor haberleri çalışıldı.
19 Mayıs 2010 tarihinde ise rahmetli ‘şampiyon başkan’ İbrahim Yazıcı gazetede bizleri ziyaret edip, Bursaspor’un sesi olduğumuz için teşekkür etti.
*
Bu süre zarfında birçok özel projeye imza atmayı başardık.
Hürriyet Mola Cafe’de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Hürriyet Bursa editörü olarak Bursa’da özel bir okulun öğrencileriyle buluştuk ve ‘bugün söz sizde’ dedik.
Birlikte yaptığımız yazı işleri toplantımızda sayfanın manşetine karar verip, haberlerin yerlerini belirlediler... Ayrıca, karikatür ve şiir köşesinin yazarları da onlarındı...
Buraya yazmakla sığdıramayacağımız, birçok heyecan verici işlere imza attık...
*
Yazılmayanı yazarak, birilerine umut olarak ve bölgenin sorunlarını halka ulaştırarak, daha çok iş yapmak arzusu ile ilk günkü heyecanla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz...
Bugüne kadar benim üzerimde emeği olan tüm insanlara tekrar bu köşe aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum.
İyi ki varsın Hürriyet Bursa; nice 15. yaşlara...
“...Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”
- Mustafa
Kemal Atatürk