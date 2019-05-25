Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Recep ÖZKIRCAALİ>Gözler Malatya’da kulaklar İzmir’de
"Recep Özkırcaali" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Recep Özkırcaali" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Gözler Malatya’da kulaklar İzmir’de

25 Mayıs 2019

Spor Toto Süper Lig yarın oynanacak maçlarla son buluyor.

Bursaspor ligde kalabilmek için işini öyle zora soktu ki...
Avrupa’ya gitmek isteyen Yeni Malatyaspor’u yenmek zorunda; ama yetmiyor... 1 puan önünde bulunan Göztepe’nin Ankaragücü’ne puan kaybetmesi beklenecek. Gözler Malatya’da, kulaklar İzmir’de olacak.
Zor mu, zor. İmkansız mı, değil.
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor’un bu tükenmişlikte Malatya deplasmanından 3 puan alması hiç de kolay değil. Hele ki 34 maçta sadece 26 gol atıp, kalesinde ise 10 gol fazlasını gören bir sezonda...

GEÇEN HAFTA NEYDİ ÖYLE!

Geçtiğimiz hafta ipten döndü yeşil beyazlılar.
VAR sayesinde 2 gol iptal oldu; daha sonra Okan Kocuk penaltı kurtararak devreye girdi ve ligden düşmekten kurtuldu.
Ve bu maçta 33 bin taraftarın desteğiyle 1 gol atamadı!
Yenebilseydi, işlerin ne kadar kolaylaşacağını söyleyeyim:
Ne kulaklar İzmir’de olacaktı, ne de 3 puan gerekliydi Malatya deplasmanından. Beraberlik bile yetiyordu. Üstelik bunun için 1 gol yeterliydi.
Artık nafile.
Mesut Bakkal’ın dediği gibi, “Daha üretken olmamız lazım.” Aynı sözleri Samet Aybaba da söylüyordu ama kadro kalitesinin bu olduğunu unutmamalı!

GÜNCEL KADRO ÜMİT VERMİYOR

2016-17 sezonunda yine son maçta ligde kalmayı başarmıştı Bursaspor. Hem de Trabzon’da, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle.
2-1 biten maçta golleri Jorquera ve Batalla atmıştı.
Bu ikilinin takımı nasıl sırtladığını Bursaspor’u takip eden herkes bilir.
Ancak güncel kadroda bu ikili kadar istikrarlı ve başarılı oyuncu arasak bulamayız.
Sözün bittiği yerdeyiz; yarın mucize olur mu bilinmez ama şampiyon olmuş, Avrupa’da boy göstermiş bir takımın küme düşmesi büyük bir hüsran. Umuyoruz ki bu gerçekleşmez.
Üstelik bu borç yüküyle Süper Lig yayın gelirinden de mahkum kalacak ve toparlanması bir hayli güç olacak.

X
Recep ÖZKIRCAALİ Recep ÖZKIRCAALİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İstanbul’da keşifler bitmez...Müge AKGÜNİstanbul’da keşifler bitmez...25.05.2019
100 bini aşkın çırağa lise diploması kolaylığıNuran ÇAKMAKÇI100 bini aşkın çırağa lise diploması kolaylığı 25.05.2019
Fırında mercimekli tavukSahrap SOYSALFırında mercimekli tavuk25.05.2019
Beni çektiler diye kameramanları işten atmışlarAhmet HAKANBeni çektiler diye kameramanları işten atmışlar25.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.