Spor Toto Süper Lig yarın oynanacak maçlarla son buluyor.
Bursaspor ligde kalabilmek için işini öyle zora soktu ki...
Avrupa’ya gitmek isteyen Yeni Malatyaspor’u yenmek zorunda; ama yetmiyor... 1 puan önünde bulunan Göztepe’nin Ankaragücü’ne puan kaybetmesi beklenecek. Gözler Malatya’da, kulaklar İzmir’de olacak.
Zor mu, zor. İmkansız mı, değil.
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor’un bu tükenmişlikte Malatya deplasmanından 3 puan alması hiç de kolay değil. Hele ki 34 maçta sadece 26 gol atıp, kalesinde ise 10 gol fazlasını gören bir sezonda...
GEÇEN HAFTA NEYDİ ÖYLE!
Geçtiğimiz hafta ipten döndü yeşil beyazlılar.
VAR sayesinde 2 gol iptal oldu; daha sonra Okan Kocuk penaltı kurtararak devreye girdi ve ligden düşmekten kurtuldu.
Ve bu maçta 33 bin taraftarın desteğiyle 1 gol atamadı!
Yenebilseydi, işlerin ne kadar kolaylaşacağını söyleyeyim:
Ne kulaklar İzmir’de olacaktı, ne de 3 puan gerekliydi Malatya deplasmanından. Beraberlik bile yetiyordu. Üstelik bunun için 1 gol yeterliydi.
Artık nafile.
Mesut Bakkal’ın dediği gibi, “Daha üretken olmamız lazım.” Aynı sözleri Samet Aybaba da söylüyordu ama kadro kalitesinin bu olduğunu unutmamalı!
GÜNCEL KADRO ÜMİT VERMİYOR
2016-17 sezonunda yine son maçta ligde kalmayı başarmıştı Bursaspor. Hem de Trabzon’da, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle.
2-1 biten maçta golleri Jorquera ve Batalla atmıştı.
Bu ikilinin takımı nasıl sırtladığını Bursaspor’u takip eden herkes bilir.
Ancak güncel kadroda bu ikili kadar istikrarlı ve başarılı oyuncu arasak bulamayız.
Sözün bittiği yerdeyiz; yarın mucize olur mu bilinmez ama şampiyon olmuş, Avrupa’da boy göstermiş bir takımın küme düşmesi büyük bir hüsran. Umuyoruz ki bu gerçekleşmez.
Üstelik bu borç yüküyle Süper Lig yayın gelirinden de mahkum kalacak ve toparlanması bir hayli güç olacak.
Gözler Malatya’da kulaklar İzmir’de
Spor Toto Süper Lig yarın oynanacak maçlarla son buluyor.
Bursaspor ligde kalabilmek için işini öyle zora soktu ki...
Avrupa’ya gitmek isteyen Yeni Malatyaspor’u yenmek zorunda; ama yetmiyor... 1 puan önünde bulunan Göztepe’nin Ankaragücü’ne puan kaybetmesi beklenecek. Gözler Malatya’da, kulaklar İzmir’de olacak.
Zor mu, zor. İmkansız mı, değil.
Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Bursaspor’un bu tükenmişlikte Malatya deplasmanından 3 puan alması hiç de kolay değil. Hele ki 34 maçta sadece 26 gol atıp, kalesinde ise 10 gol fazlasını gören bir sezonda...
GEÇEN HAFTA NEYDİ ÖYLE!
Geçtiğimiz hafta ipten döndü yeşil beyazlılar.
VAR sayesinde 2 gol iptal oldu; daha sonra Okan Kocuk penaltı kurtararak devreye girdi ve ligden düşmekten kurtuldu.
Ve bu maçta 33 bin taraftarın desteğiyle 1 gol atamadı!
Yenebilseydi, işlerin ne kadar kolaylaşacağını söyleyeyim:
Ne kulaklar İzmir’de olacaktı, ne de 3 puan gerekliydi Malatya deplasmanından. Beraberlik bile yetiyordu. Üstelik bunun için 1 gol yeterliydi.
Artık nafile.
Mesut Bakkal’ın dediği gibi, “Daha üretken olmamız lazım.” Aynı sözleri Samet Aybaba da söylüyordu ama kadro kalitesinin bu olduğunu unutmamalı!
GÜNCEL KADRO ÜMİT VERMİYOR
2016-17 sezonunda yine son maçta ligde kalmayı başarmıştı Bursaspor. Hem de Trabzon’da, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle.
2-1 biten maçta golleri Jorquera ve Batalla atmıştı.
Bu ikilinin takımı nasıl sırtladığını Bursaspor’u takip eden herkes bilir.
Ancak güncel kadroda bu ikili kadar istikrarlı ve başarılı oyuncu arasak bulamayız.
Sözün bittiği yerdeyiz; yarın mucize olur mu bilinmez ama şampiyon olmuş, Avrupa’da boy göstermiş bir takımın küme düşmesi büyük bir hüsran. Umuyoruz ki bu gerçekleşmez.
Üstelik bu borç yüküyle Süper Lig yayın gelirinden de mahkum kalacak ve toparlanması bir hayli güç olacak.