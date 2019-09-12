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Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Bursaspor’un gençleri herkesi şaşırttı

12 Eylül 2019

Bursaspor bu sezona sıkıntılarla başladı.

Herkesin dilinde, “Transfer tahtası ne zaman açılacak sorusu” vardı.
Sürekli, “Bu sene bırakın Süper Lig’e çıkmayı, yine küme düşeriz” sesleri duyuyorduk.
Kendilerine göre haklı sebepleri de vardı: “Gençler bu zor ligi kaldıramaz.”
Başkan Mesut Mestan tüm bu tepkilere sessiz kalmayı tercih etti.
Bir röportajında, “Biz bu işi sessiz yapmayı tercih ettik. Çektiğimiz sıkıntıları da bir bir açıklayacağız” dedi.
Evet, 17 Haziran’da açıldı transfer dönemi ancak Bursaspor ilk 2 maça sadece genç oyuncularıyla çıktı.
İlk maç, zorlu deplasman; rakip Fatih Karagümrük. Tecrübeli isimlere sahip takıma kaybetti Bursaspor.
Bir hafta sonra kendi evinde Aksiharspor’u ağırladı yeşil beyazlılar.
Rakip yine tecrübeli, 8 oyuncu transfer etmiş ve karşısında genç oyunculardan kurulu Bursaspor.
Timsah Arena’da tek fark vardı, sahadaki gençler yüreklerini ortaya koydu.
Bir de ilk maçın ardından taraftarı önünde daha cesur oynadılar.
Ve ligi kaldıramaz denilen gençler, herkesi şaşırtıp, umutlandırdı.
Ardından 1 haftada 13 oyuncuyla sözleşme imzaladı yeşil beyazlı kulüp ve Eskişehir maçına da yeni oyuncularıyla çıktı.
Ve ardından 15 günlük milli ara geldi.
İlaç gibi oldu çünkü yeniler, takıma adaptasyon sağlayıp antrenman eksiğini kapatmak için iyi bir fırsat.
Şimdi gençlerin, takıma katılan tecrübeli isimlerden öğrenecek daha çok şeyleri var.
Asla pes etmeyin, bu takımın geleceği sizlersiniz.
Hem siz, hem Bursaspor kazansın.

HEDEF SÜPER LİG AMA...

Oynanan futbol ve geride kalan 3 haftada eleştiriler bitti, hedef belirlendi: Süper Lig.
Bizim insanımızın iyi oynayınca göklere çıkartıp, kötü oynayınca da yerin dibine sokmak gibi bir huyu var.
Lig uzun bir maraton. Bu takım berabere de kalacak, maç da kaybedecek.
3 maçla göklere çıkılmasın, ayaklar yere bassın; 3 maç kaybedince de yerin dibine sokulmasın.
Hedefe ulaşmanın yolu, teknik anlamda doğru yönetilmek ve taraftar olarak da koşulsuz desteklemek.
Aksi halde herkes yıpranır.
Aman dikkat.

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