Bursaspor’a transfer şart

3 Temmuz’da sezonu açan ve çoğunluğu genç oyunculardan oluşan Bursaspor, bugüne kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bursa ekibi, bu karşılaşmalardan sadece 1’ini kazanırken, 3 gol atıp, 9 gol yedi. Yeşil beyazlı yönetim bu durumda, transfer tahtası açıldığında kale hariç her bölgeye transfer yapacak.
YENİ sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, 2019 - 2020 sezonu hazırlıklarını 3 Temmuz’da açtı. 26 Temmuz’a kadar Bursa’da 2 kamp dönemi geçiren ve 2 hazırlık maçı yapan yeşil beyazlılar, 29 Temmuz - 8 Ağustos arasında Afyon’da 3. kamp dönemine girdi. Timsah burada 4 hazırlık maçı planlandı. 2’sini oynayan Timsah, 2 maç daha yapacak.
İlk hazırlık maçını İstanbul’da oynayan yeşil beyazlı ekip Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında teknik direktör Yalçın Koşukavak, ellerinden geldiğince genç oyuncular üzerinde hassasiyet gösterdiklerini belirterek, oyuncularından çok memnun olduğunu, keyif aldığını ve futbolcuların gayret ile uyum gösterdiğini dile getirdi.
İLK GOLLER ALTAY MAÇINDA GELDİ
BURSASPOR ikinci maçında İran Ligi takımlarından Sepahan ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı. 3. kamp dönemi için Afyon’a giden Timsah, Altay’la üçüncü maçına çıktı. Afyon’daki ilk hazırlık maçında Altay’ı 2-1 yenen Timsah’ın gollerini Burak Kapacak ve Ali Akman kaydetti. Bursaspor hazırlık döneminde ilk gollerini bu maçta attı.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
TRANSFER tahtasının henüz açılmamasından dolayı takımın büyük çoğunluğu genç oyunculardan oluşan Bursaspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Bursa ekibi, maçı 3-1 kaydederken tek gol ise Beşiktaş’a gitmesi muhtemel olan Umut Meraş’tan geldi. Afyon kampını sürdüren Bursaspor 2 hazırlık maçı daha yapacak. Yeşil beyazlılar bugün 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’la antenman sahasında karşı karşıya gelecek. 9 Ağustos Cuma günü ise Fas ligi ekiplerinden Difaa El Jadidi ile Afyon Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.
3 FORVET VAR AMA YETERLİ DEĞİL
BUGÜNE kadar 4 hazırlık maçı oynayan Bursaspor, sadece 1 maçını kazandı; 3 gol attı ve kalesini 9 gole kapatamadı. Genç oyuncuların yanına tecrübeli oyuncular monte etmek isteyen yeşil beyazlı yönetim, tahta açılır açılmaz transferlere başlayacak. Timsah’ta kale bölgesi hariç her bölgeye transfer gerektiği gözlemlenirken, geçtiğimiz sezon da gol sıkıntısı çekilirken, şu an Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman ve İsmail Can Çavuşluk forvet olarak forma giyiyor.
Bursaspor’a transfer şart
3 Temmuz’da sezonu açan ve çoğunluğu genç oyunculardan oluşan Bursaspor, bugüne kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bursa ekibi, bu karşılaşmalardan sadece 1’ini kazanırken, 3 gol atıp, 9 gol yedi. Yeşil beyazlı yönetim bu durumda, transfer tahtası açıldığında kale hariç her bölgeye transfer yapacak.
YENİ sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor, 2019 - 2020 sezonu hazırlıklarını 3 Temmuz’da açtı. 26 Temmuz’a kadar Bursa’da 2 kamp dönemi geçiren ve 2 hazırlık maçı yapan yeşil beyazlılar, 29 Temmuz - 8 Ağustos arasında Afyon’da 3. kamp dönemine girdi. Timsah burada 4 hazırlık maçı planlandı. 2’sini oynayan Timsah, 2 maç daha yapacak.
İlk hazırlık maçını İstanbul’da oynayan yeşil beyazlı ekip Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonrasında teknik direktör Yalçın Koşukavak, ellerinden geldiğince genç oyuncular üzerinde hassasiyet gösterdiklerini belirterek, oyuncularından çok memnun olduğunu, keyif aldığını ve futbolcuların gayret ile uyum gösterdiğini dile getirdi.
İLK GOLLER ALTAY MAÇINDA GELDİ
BURSASPOR ikinci maçında İran Ligi takımlarından Sepahan ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı. 3. kamp dönemi için Afyon’a giden Timsah, Altay’la üçüncü maçına çıktı. Afyon’daki ilk hazırlık maçında Altay’ı 2-1 yenen Timsah’ın gollerini Burak Kapacak ve Ali Akman kaydetti. Bursaspor hazırlık döneminde ilk gollerini bu maçta attı.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
TRANSFER tahtasının henüz açılmamasından dolayı takımın büyük çoğunluğu genç oyunculardan oluşan Bursaspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Bursa ekibi, maçı 3-1 kaydederken tek gol ise Beşiktaş’a gitmesi muhtemel olan Umut Meraş’tan geldi. Afyon kampını sürdüren Bursaspor 2 hazırlık maçı daha yapacak. Yeşil beyazlılar bugün 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’la antenman sahasında karşı karşıya gelecek. 9 Ağustos Cuma günü ise Fas ligi ekiplerinden Difaa El Jadidi ile Afyon Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.
3 FORVET VAR AMA YETERLİ DEĞİL
BUGÜNE kadar 4 hazırlık maçı oynayan Bursaspor, sadece 1 maçını kazandı; 3 gol attı ve kalesini 9 gole kapatamadı. Genç oyuncuların yanına tecrübeli oyuncular monte etmek isteyen yeşil beyazlı yönetim, tahta açılır açılmaz transferlere başlayacak. Timsah’ta kale bölgesi hariç her bölgeye transfer gerektiği gözlemlenirken, geçtiğimiz sezon da gol sıkıntısı çekilirken, şu an Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman ve İsmail Can Çavuşluk forvet olarak forma giyiyor.