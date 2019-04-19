Avantajı kullanırsa ligde kalacak

BURSASPOR, en kritik sürece bugün başlıyor. Son iki sezondur alt sıralardan kurtulmanın çabasını sürdüren yeşil beyazlılar, bu sezon da hedefi ligde kalmak.
Bursaspor’un en büyük avantajı ise bu mücadelede çekiştiği Göztepe, Erzurumspor ve Akhisarspor’la oynayacak olması.
Yani kendi kaderini, kendi belirleyecek.
Bugün rakip, Kasımpaşa...
Yeşil beyazlıların en çok dikkat çeken özelliği, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 26 müsabakada galip gelememesi.
Kimyası tutmuyor da diyebiliriz.
TREZEGUET’YE DİKKAT
Bursaspor’un, Kasımpaşa’nın hücum hattını durdurması çok önemli.
Bu bölgede Trezeguet ve Fode Koita çok etkili iki isim.
Trezeguet’nin 8, Koita’nın da 5 golü bulunuyor. Ayrıca Trezeguet 9 asistle de takımın en çok gol pası veren oyuncusu.
37 puanla 9. sırada bulunan İstanbul ekibi, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti ve 6 maç üst üste kaybetti.
Lacivert beyazlılar, 8 hafta üzerine ligin son sırasında bulunan Akhisar ve Erzurum’u yenerek üst üste 2 galibiyet aldı; geçtiğimiz hafta ise Antalya’ya yenildi.
2 ÖNEMLİ MAÇ ÜST ÜSTE
Yeşil beyazlılar, Kasımpaşa maçının ardından kader maçlarına çıkacak... Çekiştiği Akhisarspor’u ağırlayacak olan Timsah, peşinden Erzurumspor’a konuk olacak. Ardından Antalyaspor’la oynayacak ve sonraki hafta evinde bir alt sırasındaki Göztepe’yi konuk edecek. Son hafta ise Yeni Malatya maçıyla tatile girecek.
Bursa’da, Bursaspor’a gönül vermiş herkes bu takıma inanmalı; gelecek günlerin güzel olacağını bilmeli.
Mesut Bakkal da, “Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından birisi ancak Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum” diyerek umut aşılamıştı.
İş artık futbolcularda...
Onlar da takıma inananları mahcup etmeyip, yürekten oynamalı!
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Geçtiğimiz hafta, Mesut Bakkal’ın sözlerinden bahsedip, “Bursaspor camiası ne olursa olsun, bu var olma savaşında, Mesut Bakkal’ın sözlerine dikkatle kulak kesilmeli, 7 maç her ne pahasına olursa olsun, koşulsuz destek verilmeli” demiştim.
Ve ardından gördük ki, Trabzonspor maçında inanılmaz bir destek vardı yeşil beyazlı takıma.
25 bin 974 kişilik ateşleyici bir güç.
Bunun sayesinde yüzde 52’lik topla oynama oranı, 18 şut, 272 başarılı pas ve 32 orta...
Taraftarın istediği gibi, pes etmeyen, mücadeleci bir takım vardı sahada.
Tek yapamadığı şey ise gol atmaktı. Onu başardığı zaman her şey normale dönecek; sıkıntılar bitecek.
Yukarıdaki fotoğrafta da görünüyor ki, bu taraftarla, bu destekle Bursaspor bu ligin daimi takımı olur...
Avantajı kullanırsa ligde kalacak
BURSASPOR, en kritik sürece bugün başlıyor. Son iki sezondur alt sıralardan kurtulmanın çabasını sürdüren yeşil beyazlılar, bu sezon da hedefi ligde kalmak.
Bursaspor’un en büyük avantajı ise bu mücadelede çekiştiği Göztepe, Erzurumspor ve Akhisarspor’la oynayacak olması.
Yani kendi kaderini, kendi belirleyecek.
Bugün rakip, Kasımpaşa...
Yeşil beyazlıların en çok dikkat çeken özelliği, İstanbul takımları ile karşılaştığı son 26 müsabakada galip gelememesi.
Kimyası tutmuyor da diyebiliriz.
TREZEGUET’YE DİKKAT
Bursaspor’un, Kasımpaşa’nın hücum hattını durdurması çok önemli.
Bu bölgede Trezeguet ve Fode Koita çok etkili iki isim.
Trezeguet’nin 8, Koita’nın da 5 golü bulunuyor. Ayrıca Trezeguet 9 asistle de takımın en çok gol pası veren oyuncusu.
37 puanla 9. sırada bulunan İstanbul ekibi, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti ve 6 maç üst üste kaybetti.
Lacivert beyazlılar, 8 hafta üzerine ligin son sırasında bulunan Akhisar ve Erzurum’u yenerek üst üste 2 galibiyet aldı; geçtiğimiz hafta ise Antalya’ya yenildi.
2 ÖNEMLİ MAÇ ÜST ÜSTE
Yeşil beyazlılar, Kasımpaşa maçının ardından kader maçlarına çıkacak... Çekiştiği Akhisarspor’u ağırlayacak olan Timsah, peşinden Erzurumspor’a konuk olacak. Ardından Antalyaspor’la oynayacak ve sonraki hafta evinde bir alt sırasındaki Göztepe’yi konuk edecek. Son hafta ise Yeni Malatya maçıyla tatile girecek.
Bursa’da, Bursaspor’a gönül vermiş herkes bu takıma inanmalı; gelecek günlerin güzel olacağını bilmeli.
Mesut Bakkal da, “Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından birisi ancak Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum” diyerek umut aşılamıştı.
İş artık futbolcularda...
Onlar da takıma inananları mahcup etmeyip, yürekten oynamalı!
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Geçtiğimiz hafta, Mesut Bakkal’ın sözlerinden bahsedip, “Bursaspor camiası ne olursa olsun, bu var olma savaşında, Mesut Bakkal’ın sözlerine dikkatle kulak kesilmeli, 7 maç her ne pahasına olursa olsun, koşulsuz destek verilmeli” demiştim.
Ve ardından gördük ki, Trabzonspor maçında inanılmaz bir destek vardı yeşil beyazlı takıma.
25 bin 974 kişilik ateşleyici bir güç.
Bunun sayesinde yüzde 52’lik topla oynama oranı, 18 şut, 272 başarılı pas ve 32 orta...
Taraftarın istediği gibi, pes etmeyen, mücadeleci bir takım vardı sahada.
Tek yapamadığı şey ise gol atmaktı. Onu başardığı zaman her şey normale dönecek; sıkıntılar bitecek.
Yukarıdaki fotoğrafta da görünüyor ki, bu taraftarla, bu destekle Bursaspor bu ligin daimi takımı olur...