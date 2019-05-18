43 bin taraftar önünde ya ‘varım’ diyecek, ya da...

Geçen hafta, “O ihtimal olur mu” dedim, oldu...
Artık hiçbir şey imkansız değil... Bursaspor bunu inanarak başaracak.
Neler mi oldu? Kısaca anlatayım...
- Tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle iten Bursaspor, Antalya deplasmanından 7 hafta üzerine 3 puan aldı. İşte umutlar böyle yeşerdi.
- Cumartesi günü Göztepe, evinde puan kaybetti.
- Pazar günü ise Erzurumspor, Yeni Malatya’ya yenildi.
Ligde kalma adına pek ümit vermeyen puan durumunda her şey Bursaspor’un istediği gibi oldu.
Bu duruma göre puan durumu şu hale geldi:
- Göztepe 34
- Bursaspor 33
- BB Erzurumspor 32
- TM Akhisarspor 25
43 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAYACAK
Bursaspor yarın sahasında final maçı oynayacak. Ya ‘varım’ diyecek, ya da ‘tarihe geçecek(!)’
Evinde 3 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, taraftarını arkasına alıp, final maçını kazanacaktır; kazanmalıdır!
Bursaspor yönetimi üzerine düşeni yaptı. Bilet fiyatlarında camianın sesini dinledi ciddi indirime gitti.
Kale arkasını 5, maraton tribününü 10 liraya satışa sundu.
Taraftarlar da buna karşılık verdi ve pazar günü olacak maçın biletleri çarşamba akşamından tükendi.
43 bin kişi takımın arkasında ateşleyici güç olacak. Çünkü, normal bir maç oynanmayacak Bursa’da...
Rakibi ve hakemleri baskı altına alıp, 90 dakika susmayan bir taraftar olmalı; o gün Bursa, yeşil beyaza boyanmalı. Küfürsüz, protestosuz bir gün yaşanmalı.
Kişisel futbol kariyerlerinin kader maçına çıkacak olan futbolcular da ellerinden gelenin fazlasını yapmalı.
3 HAFTADIR ÇIKIŞTALAR VE GOL SORUNUNU ÇÖZDÜLER
Yarın rakip 15. sıradaki Göztepe.
Ligde 3 haftada, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak moralleri yerine geldi.
12 maçta 8 gol atan İzmir ekibi, son 3 haftada 9 gol atarak gol sorununu da çözmüşe benziyor...
Mesut Bakkal, Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Serdar Gürler’in yükselen formunu dikkate almalı. Ayrıca Yasin Öztekin de 8 gol ve 3 asistle önlem alınması gereker bir oyuncu.
Göztepe’de Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Fausto Grillo, Hakan Cinemre ve Kerem Atakan Kesgin sakatlığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Cameron Jerome ile Yasin Öztekin maç saatinde belli olacak.
Bursaspor’da ise Umut Meraş sarı kart cezalısı olmasından dolayı sahada olamayacak.
BURSASPOR 20 YILDIR KAYBETMİYOR
Bursaspor’un artılarına ve eksilerine bakacak olursak:
ARTILARI
- Evinde Göztepe’ye karşı 20 yıldır kaybetmiyor.
- Antalya galibiyeti moralleri yükseltirken, cezalı olan Yusuf Erdoğan da takıma döndü.
- 43 bin kişilik gücü arkasına alacak.
EKSİLERİ
- Gol yollarındaki sorun, 3 puan almayı zorlaştırıyor.
- İki takım arasında oynanan son 6 maç kısır geçti. 6 maçta 3 gol atabildi.
- Bu sezon iç sahada 16 maçta 19 puan toplayabildi. Evinde ise 3 maçtır kazanamıyor.
GALİBİYETİN ARDINDAN 1 PUAN BİLE YETER
Ancak, Bursaspor’un Göztepe’yi ağırladığı haftada, Erzurumspor da pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Fenerbahçe’nin Erzurum’dan puan alması yeşil beyazlıları daha da rahatlatacak.
Göztepe maçı öyle bir maç ki, 3 puanın ardından Yeni Malatya maçından alınacak beraberlik bile ligde kalmaya yetecektir...
43 bin taraftar önünde ya ‘varım’ diyecek, ya da...
Geçen hafta, “O ihtimal olur mu” dedim, oldu...
Artık hiçbir şey imkansız değil... Bursaspor bunu inanarak başaracak.
Neler mi oldu? Kısaca anlatayım...
- Tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle iten Bursaspor, Antalya deplasmanından 7 hafta üzerine 3 puan aldı. İşte umutlar böyle yeşerdi.
- Cumartesi günü Göztepe, evinde puan kaybetti.
- Pazar günü ise Erzurumspor, Yeni Malatya’ya yenildi.
Ligde kalma adına pek ümit vermeyen puan durumunda her şey Bursaspor’un istediği gibi oldu.
Bu duruma göre puan durumu şu hale geldi:
- Göztepe 34
- Bursaspor 33
- BB Erzurumspor 32
- TM Akhisarspor 25
43 BİN TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAYACAK
Bursaspor yarın sahasında final maçı oynayacak. Ya ‘varım’ diyecek, ya da ‘tarihe geçecek(!)’
Evinde 3 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, taraftarını arkasına alıp, final maçını kazanacaktır; kazanmalıdır!
Bursaspor yönetimi üzerine düşeni yaptı. Bilet fiyatlarında camianın sesini dinledi ciddi indirime gitti.
Kale arkasını 5, maraton tribününü 10 liraya satışa sundu.
Taraftarlar da buna karşılık verdi ve pazar günü olacak maçın biletleri çarşamba akşamından tükendi.
43 bin kişi takımın arkasında ateşleyici güç olacak. Çünkü, normal bir maç oynanmayacak Bursa’da...
Rakibi ve hakemleri baskı altına alıp, 90 dakika susmayan bir taraftar olmalı; o gün Bursa, yeşil beyaza boyanmalı. Küfürsüz, protestosuz bir gün yaşanmalı.
Kişisel futbol kariyerlerinin kader maçına çıkacak olan futbolcular da ellerinden gelenin fazlasını yapmalı.
3 HAFTADIR ÇIKIŞTALAR VE GOL SORUNUNU ÇÖZDÜLER
Yarın rakip 15. sıradaki Göztepe.
Ligde 3 haftada, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak moralleri yerine geldi.
12 maçta 8 gol atan İzmir ekibi, son 3 haftada 9 gol atarak gol sorununu da çözmüşe benziyor...
Mesut Bakkal, Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Serdar Gürler’in yükselen formunu dikkate almalı. Ayrıca Yasin Öztekin de 8 gol ve 3 asistle önlem alınması gereker bir oyuncu.
Göztepe’de Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Fausto Grillo, Hakan Cinemre ve Kerem Atakan Kesgin sakatlığından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek. Cameron Jerome ile Yasin Öztekin maç saatinde belli olacak.
Bursaspor’da ise Umut Meraş sarı kart cezalısı olmasından dolayı sahada olamayacak.
BURSASPOR 20 YILDIR KAYBETMİYOR
Bursaspor’un artılarına ve eksilerine bakacak olursak:
ARTILARI
- Evinde Göztepe’ye karşı 20 yıldır kaybetmiyor.
- Antalya galibiyeti moralleri yükseltirken, cezalı olan Yusuf Erdoğan da takıma döndü.
- 43 bin kişilik gücü arkasına alacak.
EKSİLERİ
- Gol yollarındaki sorun, 3 puan almayı zorlaştırıyor.
- İki takım arasında oynanan son 6 maç kısır geçti. 6 maçta 3 gol atabildi.
- Bu sezon iç sahada 16 maçta 19 puan toplayabildi. Evinde ise 3 maçtır kazanamıyor.
GALİBİYETİN ARDINDAN 1 PUAN BİLE YETER
Ancak, Bursaspor’un Göztepe’yi ağırladığı haftada, Erzurumspor da pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Fenerbahçe’nin Erzurum’dan puan alması yeşil beyazlıları daha da rahatlatacak.
Göztepe maçı öyle bir maç ki, 3 puanın ardından Yeni Malatya maçından alınacak beraberlik bile ligde kalmaya yetecektir...