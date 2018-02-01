'Zor’u seçmek

Yalan ama - bazı gereksiz uygulamalarla- bu propagandaya biz fırsat veriyoruz.

Fırsat vermekle de kalmıyor, bu söylentiyi biz yaygınlaştırıyoruz.

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Tek başına “savaşa hayır” suç değildir... Zaten de kimse durup dururken sokağa çıkıp “savaşa hayır” diye bağırmaz.

Fakat hangi maksatla ve hangi üslupla geliştirilen bir kampanyanın parçası olursa olsun, yine de onu demokratik bir olgunlukla pekalâ karşılayabilir ve gerisini de halkın takdirine bırakabiliriz.

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Esasen... Zor’u seçmeye hiç mecbur değiliz.

Propaganda yaygınlaştıktan sonra onu çürütmeye çalışmak başka, propagandaya hiç sebebiyet vermemek başka.

Hangisi daha kolay?

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Dikkat ve enerjimizi boşa harcamayalım.

Bakar mısınız? PKK ile PYD’nin aynı şey olduğunu hâlâ ispatlamaya çalışıyoruz.

Kime ve niçin?

Ne zahmet?

İspatını isteyen yok ki.

Hepsi birden zaten yüzsüzlüğü ele almışlar aynı formayla geziyorlar.

ABD-PKK yoldaşlığı onlara mübarek olsun.

Ve... Beklerim ki PKK artık NATO’ya girsin.

Abdi İpekçi

Uğradığı hunharca saldırının 39’uncu yılındayız. Mesleğimize bıraktığı yüksek değerler için onu saygıyla anıyorum.

Kendisine rahmet, ailesine, Türk Basını’na ve memleketime tekrar başsağlığı diliyorum.