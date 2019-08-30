Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Zor ve kolay
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Zor ve kolay

30 Ağustos 2019

Önce 30 Ağustos’umuzu kutlarım.

- Muhteşem Zafer.

.....

Böyle bir günde düşünüyorum:

- Ne zor bir ülke.

Okuyup başarılı bir diplomat olmuşsun ama sırf muhalefet uğruna Amerika’nın karşısında boyun eğik... NATO genel sekreteri gibi konuşuyorsun.

Hayır, o bile öyle konuşmuyor... Yurt savunması nedir bilmez misin?

***

Gelelim öbürüne.

- Ne zor bir ülke.

“Kürdistan ve Türkiye tarafı” diye ayrım yapanlara

Misak-ı Milli’yi hatırlatamıyorsun. E o zaman 30 Ağustos Kutlamaları’nda burnun hiç sızlamıyor mu? Tuhafsın, tuhaf.

***

Ya öbürü?

Düşünüyorum da:

- Sahiden zor bir ülke.

Hak, hukuk, adalet uğruna, canını dişine takıp Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyorsun bravo ama “Kimse işinden atılmayacak” diye namus sözü verdiğin halde elinden bir şey gelmiyor. Allah yardımcın olsun.

***

Bir taraftan da düşünüyorum:

- Ne kolay bir ülke.

Yüksek derecede entellektüelsin, kabulümüzdür ama ülkenin ciddi konularına gireceğine “bir konuşursam, insan içine çıkamazlar” diyerek

en hafif yolu tercih ediyorsun.

Haklısın hocam: Başka türlü medyada yer bulamıyorsun.

Dedim ya.

- Ne kolay bir ülke...

Zor’u seçecek halin yok.

 

Not:

Özgür Özel’e özel bir not bu.

Özgür Bey kardeşim;

Pek özgür davranıyorsun.

Terör örgütüne fazla yüklenme.

Sen zaten 15 Temmuz’a da “darbe” demiştin, değil mi?

Biraz disiplinli ol yahu.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yanlış rotasyon tura mâl oluyorduİlker YASİNYanlış rotasyon tura mâl oluyordu30.08.2019
İnce detayları görebilmekAyşegül DOMANİÇ YELÇEİnce detayları görebilmek30.08.2019
Quaresma gider, nasılsa bedavaKenan BAŞARANQuaresma gider, nasılsa bedava!30.08.2019
Türkiye siyaset yerine ekonomiyi konuşmalıDeniz SİPAHİ Türkiye siyaset yerine ekonomiyi konuşmalı30.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.