Önce 30 Ağustos’umuzu kutlarım.
- Muhteşem Zafer.
.....
Böyle bir günde düşünüyorum:
- Ne zor bir ülke.
Okuyup başarılı bir diplomat olmuşsun ama sırf muhalefet uğruna Amerika’nın karşısında boyun eğik... NATO genel sekreteri gibi konuşuyorsun.
Hayır, o bile öyle konuşmuyor... Yurt savunması nedir bilmez misin?
***
Gelelim öbürüne.
- Ne zor bir ülke.
“Kürdistan ve Türkiye tarafı” diye ayrım yapanlara
Misak-ı Milli’yi hatırlatamıyorsun. E o zaman 30 Ağustos Kutlamaları’nda burnun hiç sızlamıyor mu? Tuhafsın, tuhaf.
***
Ya öbürü?
Düşünüyorum da:
- Sahiden zor bir ülke.
Hak, hukuk, adalet uğruna, canını dişine takıp Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyorsun bravo ama “Kimse işinden atılmayacak” diye namus sözü verdiğin halde elinden bir şey gelmiyor. Allah yardımcın olsun.
***
Bir taraftan da düşünüyorum:
- Ne kolay bir ülke.
Yüksek derecede entellektüelsin, kabulümüzdür ama ülkenin ciddi konularına gireceğine “bir konuşursam, insan içine çıkamazlar” diyerek
en hafif yolu tercih ediyorsun.
Haklısın hocam: Başka türlü medyada yer bulamıyorsun.
Dedim ya.
- Ne kolay bir ülke...
Zor’u seçecek halin yok.
Not:
Özgür Özel’e özel bir not bu.
Özgür Bey kardeşim;
Pek özgür davranıyorsun.
Terör örgütüne fazla yüklenme.
Sen zaten 15 Temmuz’a da “darbe” demiştin, değil mi?
Biraz disiplinli ol yahu.
Zor ve kolay
Önce 30 Ağustos’umuzu kutlarım.
- Muhteşem Zafer.
.....
Böyle bir günde düşünüyorum:
- Ne zor bir ülke.
Okuyup başarılı bir diplomat olmuşsun ama sırf muhalefet uğruna Amerika’nın karşısında boyun eğik... NATO genel sekreteri gibi konuşuyorsun.
Hayır, o bile öyle konuşmuyor... Yurt savunması nedir bilmez misin?
***
Gelelim öbürüne.
- Ne zor bir ülke.
“Kürdistan ve Türkiye tarafı” diye ayrım yapanlara
Misak-ı Milli’yi hatırlatamıyorsun. E o zaman 30 Ağustos Kutlamaları’nda burnun hiç sızlamıyor mu? Tuhafsın, tuhaf.
***
Ya öbürü?
Düşünüyorum da:
- Sahiden zor bir ülke.
Hak, hukuk, adalet uğruna, canını dişine takıp Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyorsun bravo ama “Kimse işinden atılmayacak” diye namus sözü verdiğin halde elinden bir şey gelmiyor. Allah yardımcın olsun.
***
Bir taraftan da düşünüyorum:
- Ne kolay bir ülke.
Yüksek derecede entellektüelsin, kabulümüzdür ama ülkenin ciddi konularına gireceğine “bir konuşursam, insan içine çıkamazlar” diyerek
en hafif yolu tercih ediyorsun.
Haklısın hocam: Başka türlü medyada yer bulamıyorsun.
Dedim ya.
- Ne kolay bir ülke...
Zor’u seçecek halin yok.
Not:
Özgür Özel’e özel bir not bu.
Özgür Bey kardeşim;
Pek özgür davranıyorsun.
Terör örgütüne fazla yüklenme.
Sen zaten 15 Temmuz’a da “darbe” demiştin, değil mi?
Biraz disiplinli ol yahu.