Birisi AK Parti - MHP ekseni, öbürü CHP - HDP.

Akşener’in partisini henüz hesaba katmıyorum. Kurulsun, öyle konuşalım.

Fakat Saadet Partisi’ni yabana atmayın. İki eksenden hangisine katılırsa, küçümsenmeyecek bir sinerji doğar.

BBP ise zaten tek başına bir alâmet-i farika.

***

Tespitim şudur:

MHP’yle birliktelikten, AK Partili seçmen hiç şikayetçi değil. Hatta memnun... Belki de onu fedakâr bir dost olarak görüyor.

Fakat HDP’yle birliktelikten, CHP’li 6 ok’çu kesimin memnun olduğunu söyleyemem. Belki de onu bir ayakbağı olarak görüyor.

Tabii HDP için hava hoş... CHP sayesinde meşruiyet kazandığını düşünüyor. Ben de olsam CHP’nin sırtından hiç inmem.

***

Demek istiyorum ki, takımlar belli. Formaların renkleri belli. Sadece kulübüdeki takviye güç belli değil. O da yakında belli olur.

Hele bir de Akşener’in takımı sahaya indi mi, anketçilere gün doğar.

İster erken seçim olsun, ister vaktinde seçim, elimizdeki malzeme budur işte.

***

Denklem’de bilinmeyen en büyük unsur, Erdoğan’ın karşısına nasıl bir rakip çıkacağı.

Kim?

Partilerüstü dışarıdan biri mi, makul bir partili mi, geniş tabanlı bir Tanrı misafiri mi, yoksa bizatihi CHP lideri mi?

CHP lideri’nin tereddütünü anlıyoruz. Kolay bir karar değil. Unutmayın ki CHP Genel Başkanlığı gibi cumhuriyet çapında değerli bir koltuğu gözden çıkarmak da kolay değil.