İstanbul’da MHP aday göstermeyecek.
- Büyük jest bu.
Peki, Ankara ve İzmir?
Bahçeli diyor ki:
- Ona da ayrıca bakacağız.
***
AK Parti ise “her yerde aday göstereceğini” söylüyor.
Yani, MHP’nin jestine başka bir jestle karşılık vermeyi düşünmüyor AK Parti... Zaten de MHP böyle bir şey beklemiyor. Ne Adana’da, ne Mersin’de, ne Manisa’da, ne şurada ne burada.
- Tipik MHP.
Yine şövalyelik yapıyor.
***
Bir de af meselesi var.
MHP, teklifini bugün meclise sunacak.
AK Parti, af konusuna da sıcak bakmıyor. Haklı gerekçelerini sayıp döküyor.
Peki, MHP’yi kırmadan, Bahçeli’yi incitmeden nasıl atlatacak bu bâdireyi?
Gerçi kanun teklifi mecliste epey değişikliğe uğrayabilir ve affın kapsamı bir uzlaşı sınırına çekilebilir. Ama o süreçte epey çanak çömlek devrilmez mi?
***
Zor bir viraj.
Hem gündememizde af yok diyeceksin, hem de bütün il ve ilçelerde aday göstereceğini söyleyeceksin, e peki sormazlar mı bu nasıl ittifak?
Cevap:
- Biz iki ayrı partiyiz. Farklı düşüncelerimiz olabilir.
Tabii ki olabilir.
Aynı evde yaşayan insanların bile farklı düşünceleri olabiliyor.
Ama evdeki sükûnet bozulmuyor.
Ortak hayat devam ediyor.
***
İki tarafta da iyi müzakereciler var. Konuşarak makul bir çizgide buluşabilirler.
- Hem af, hem ittifak.
Ama nasıl?
Bu konuya sık sık döneceğim.
Daha vakit var.
Zor bir viraj
İstanbul’da MHP aday göstermeyecek.
- Büyük jest bu.
Peki, Ankara ve İzmir?
Bahçeli diyor ki:
- Ona da ayrıca bakacağız.
***
AK Parti ise “her yerde aday göstereceğini” söylüyor.
Yani, MHP’nin jestine başka bir jestle karşılık vermeyi düşünmüyor AK Parti... Zaten de MHP böyle bir şey beklemiyor. Ne Adana’da, ne Mersin’de, ne Manisa’da, ne şurada ne burada.
- Tipik MHP.
Yine şövalyelik yapıyor.
***
Bir de af meselesi var.
MHP, teklifini bugün meclise sunacak.
AK Parti, af konusuna da sıcak bakmıyor. Haklı gerekçelerini sayıp döküyor.
Peki, MHP’yi kırmadan, Bahçeli’yi incitmeden nasıl atlatacak bu bâdireyi?
Gerçi kanun teklifi mecliste epey değişikliğe uğrayabilir ve affın kapsamı bir uzlaşı sınırına çekilebilir. Ama o süreçte epey çanak çömlek devrilmez mi?
***
Zor bir viraj.
Hem gündememizde af yok diyeceksin, hem de bütün il ve ilçelerde aday göstereceğini söyleyeceksin, e peki sormazlar mı bu nasıl ittifak?
Cevap:
- Biz iki ayrı partiyiz. Farklı düşüncelerimiz olabilir.
Tabii ki olabilir.
Aynı evde yaşayan insanların bile farklı düşünceleri olabiliyor.
Ama evdeki sükûnet bozulmuyor.
Ortak hayat devam ediyor.
***
İki tarafta da iyi müzakereciler var. Konuşarak makul bir çizgide buluşabilirler.
- Hem af, hem ittifak.
Ama nasıl?
Bu konuya sık sık döneceğim.
Daha vakit var.