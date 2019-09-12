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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

‘Yüksek akıl’

12 Eylül 2019

Düşmana silah veriyor, bize karşı kullansın diye... ama bizimle kolkola girip devriye görevi yapıyor.

- Bu Amerika müthiş.

Ne ince bir siyaset bu...

Ne kadar akıllı, ne kadar zeki insanlar.

***

100 milyar dolarlık ticaret hedefi için Ticaret Bakanı’nı Ankara’ya yolluyor ama S-400’le ilgili yaptırım kartı’nı hep cebinde taşıyor.

Yetmiyor.

“Türkiye’de can güvenliği yok, oraya gitmeyin” diye çağrıda bulunuyor.

Dünyada bunu kimse düşünemez.

- Bu Amerika müthiş.

Kaç işi birden beceriyor.

Allah vergisi bir yetenek bu.

***

Bizimle ortak ama düşmanımla da ortak.

NATO’da bize hısım ama yurt savunmamızda bize en büyük hasım.

Bizi Rusya’dan hem kıskanıyor, hem de Rusya’nın kucağına itiyor.

Böylesine muazzam bir siyaset için olağanüstü bilgi, beceri, akıl ve keskin zeka ister.

- Bu Amerika müthiş.

Yüksek akıl şampiyonu.

***

Diyeceksiniz ki:

- Tamam da böylesine üstün vasıfları olan bu insanlar, neden “güvenilmez” ve “kaypak” bir karakter sergiliyorlar?

Yoo, onlar, üstün vasıflı insanların ille güvenilir ve dürüst olmaları gerekmediğini de ispatlıyorlar.

Beşeriyete bu da bir hizmet değil midir?

Not:

CHP’li Belediye Başkanları dün “Saray’a gitmekle” siyasi kimliklerinden ne kaybettiler? Hiç.

Bilakis...

Kimliklerine kimlik kattılar.

Barolara örnek olsun.

Birine daha örnek olsun:

Kılıçdaroğlu’na.

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