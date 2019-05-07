Skor belirleyenler bile gördük. YSK oylaması için
7-4 biter diyenler kadar,
6-5 biter diyenlere de rastladık.
Ama 11-0 biter diye
bir laf hiç duymadık. Hukukta
bu derece yorum farkı olur mu?
Olur.
Adı üstünde:
Yorum farkı bu.
**
Tabii, ret ve kabulün
11-0 olanı, su götürmez
bir tabloyu ifade eder. Yani tartışılmaz bir hakikat.
Ama 7-4’lük, 6-5’lik ya da
8-3’lük bir oylama sonucu da
bir beyin fırtınası’nın
eseri olarak daima saygı görür.
Belli ki orada çetin bir müzakere yapılmıştır.
Hukukun güzel tarafı zaten budur.
**
Lakin... Öteden beri bizde
kelle sayarlar. Oy kullanan üyeleri -nereden biliyorlarsa- bizdendir/onlardandır diye peşinen tasnif ederler. Sonra da parmak hesabına başlarlar:
7-4 biter, 6-5 biter, 9-2 biter falan diye kehanette bulunurlar.
Bunun çeşitli örneklerini,
öbür yüksek hukuk kurumlarında da çok gördük. Hakimlerin
nasıl töhmet altında bırakıldıklarına şahidizdir.
**
Bu yazıyı, YSK kararından önce yazıyorum. Sonucu bilemem. Belki de yarına kalır. Ama görüyorum ki, çok
bilmişler birbirlerine soruyorlar:
- Oylama kaç kaç biter?
Öbürleri de ciddi ciddi
cevap veriyor:
- 6-5 biter, 7-4 biter.
- Yok yok, 9-2 biter.
Sanki maç oynanıyor.
Yahu bunların derin bilgilerinde bu kadar skor farkı olur da koskoca hakimlerin yorum farkı olmaz mı?
Yorum farkı
Skor belirleyenler bile gördük. YSK oylaması için
7-4 biter diyenler kadar,
6-5 biter diyenlere de rastladık.
Ama 11-0 biter diye
bir laf hiç duymadık. Hukukta
bu derece yorum farkı olur mu?
Olur.
Adı üstünde:
Yorum farkı bu.
**
Tabii, ret ve kabulün
11-0 olanı, su götürmez
bir tabloyu ifade eder. Yani tartışılmaz bir hakikat.
Ama 7-4’lük, 6-5’lik ya da
8-3’lük bir oylama sonucu da
bir beyin fırtınası’nın
eseri olarak daima saygı görür.
Belli ki orada çetin bir müzakere yapılmıştır.
Hukukun güzel tarafı zaten budur.
**
Lakin... Öteden beri bizde
kelle sayarlar. Oy kullanan üyeleri -nereden biliyorlarsa- bizdendir/onlardandır diye peşinen tasnif ederler. Sonra da parmak hesabına başlarlar:
7-4 biter, 6-5 biter, 9-2 biter falan diye kehanette bulunurlar.
Bunun çeşitli örneklerini,
öbür yüksek hukuk kurumlarında da çok gördük. Hakimlerin
nasıl töhmet altında bırakıldıklarına şahidizdir.
**
Bu yazıyı, YSK kararından önce yazıyorum. Sonucu bilemem. Belki de yarına kalır. Ama görüyorum ki, çok
bilmişler birbirlerine soruyorlar:
- Oylama kaç kaç biter?
Öbürleri de ciddi ciddi
cevap veriyor:
- 6-5 biter, 7-4 biter.
- Yok yok, 9-2 biter.
Sanki maç oynanıyor.
Yahu bunların derin bilgilerinde bu kadar skor farkı olur da koskoca hakimlerin yorum farkı olmaz mı?