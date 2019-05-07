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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yorum farkı

7 Mayıs 2019

Skor belirleyenler bile gördük. YSK oylaması için

7-4 biter diyenler kadar,

6-5 biter diyenlere de rastladık.

Ama 11-0 biter diye

bir laf hiç duymadık. Hukukta

bu derece yorum farkı olur mu?

Olur.

Adı üstünde:

Yorum farkı bu.

**

Tabii, ret ve kabulün

11-0 olanı, su götürmez

bir tabloyu ifade eder. Yani tartışılmaz bir hakikat.

Ama 7-4’lük, 6-5’lik ya da

8-3’lük bir oylama sonucu da

bir beyin fırtınası’nın

eseri olarak daima saygı görür.

Belli ki orada çetin bir müzakere yapılmıştır.

Hukukun güzel tarafı zaten budur.

**

Lakin... Öteden beri bizde

kelle sayarlar. Oy kullanan üyeleri -nereden biliyorlarsa- bizdendir/onlardandır diye peşinen tasnif ederler. Sonra da parmak hesabına başlarlar:

7-4 biter, 6-5 biter, 9-2 biter falan diye kehanette bulunurlar.

Bunun çeşitli örneklerini,

öbür yüksek hukuk kurumlarında da çok gördük. Hakimlerin

nasıl töhmet altında bırakıldıklarına şahidizdir.

**

Bu yazıyı, YSK kararından önce yazıyorum. Sonucu bilemem. Belki de yarına kalır. Ama görüyorum ki, çok

bilmişler birbirlerine soruyorlar:

- Oylama kaç kaç biter?

Öbürleri de ciddi ciddi

cevap veriyor:

- 6-5 biter, 7-4 biter.

- Yok yok, 9-2 biter.

Sanki maç oynanıyor.

Yahu bunların derin bilgilerinde bu kadar skor farkı olur da koskoca hakimlerin yorum farkı olmaz mı?

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