Hiçbir baltaya sap olamıyorsan, devlete küfret, meşhur ol.
Yolun yolcuları
Bir çok kifayetsiz’in de başvurduğu yol budur.
Ayrıca yarıaydın sayılmanın birinci şartı, devlet düşmanlığıdır.
Zira:
- Devlet, katil değil, seri katildir.
Bunu söyleyip hemen sınıf atlayabilirsiniz.
***
Zannetmeyin ki bu mesele Erdoğan karşıtlığı’ndan ibarettir.
Hayır.
Menderes, Demirel, Özal karşıtlığı da aynı hiddet ve şiddetteydi.
Çünkü asıl hedef devlet... Bütün amaç, devlet düşmanlığı.
- Katil polis.
- Faşist yönetim.
Bütün mesele bu.
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Neydi o...
27 Mayıs’a çeyrek kala sokaklarda söyledikleri şarkı:
Olur mu böyle olur mu / Kardeş kardeşi vurur mu / Körolası diktatörler /
Bu dünya size kalır mı.
Meşhur “kıyma makinaları” yalanının uydurulduğu günler... Çünkü katil devlet.
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İşte bu katil devlet, Afrin’de
ne arıyor? Hadi bakalım, cevap verin. Ne cevabı, hesap verin: Bırakacaktınız ki Türkiye işgal edilsin, hayat bayram olsun.
Niye engellediniz?
Yahu Genelkurmay Başkanı’ndan Hulusi diye bahseden siyasetçiler var.
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Bu ne öfkedir?
Türkiye’ye nefret beslediklerini anladık ama kimin yanında durdukları, kime uşaklık ettikleri belli değil.
Menfaatleri var diyemem. parayla iş gördüklerini zannetmem.
Ya nedir?
- İhanetten zevk alıyorlar.
Büyük bir iptila bu.
Uyuşturucu bağımlılığından beter.
İhanetsiz yaşayamıyorlar.