Yolun yolcuları

Bir çok kifayetsiz’in de başvurduğu yol budur.

Ayrıca yarıaydın sayılmanın birinci şartı, devlet düşmanlığıdır.

Zira:

- Devlet, katil değil, seri katildir.

Bunu söyleyip hemen sınıf atlayabilirsiniz.

***

Zannetmeyin ki bu mesele Erdoğan karşıtlığı’ndan ibarettir.

Hayır.

Menderes, Demirel, Özal karşıtlığı da aynı hiddet ve şiddetteydi.

Çünkü asıl hedef devlet... Bütün amaç, devlet düşmanlığı.

- Katil polis.

- Faşist yönetim.

Bütün mesele bu.

***

Neydi o...

27 Mayıs’a çeyrek kala sokaklarda söyledikleri şarkı:

Olur mu böyle olur mu / Kardeş kardeşi vurur mu / Körolası diktatörler /

Bu dünya size kalır mı.

Meşhur “kıyma makinaları” yalanının uydurulduğu günler... Çünkü katil devlet.

***

İşte bu katil devlet, Afrin’de

ne arıyor? Hadi bakalım, cevap verin. Ne cevabı, hesap verin: Bırakacaktınız ki Türkiye işgal edilsin, hayat bayram olsun.

Niye engellediniz?

Yahu Genelkurmay Başkanı’ndan Hulusi diye bahseden siyasetçiler var.

***

Bu ne öfkedir?

Türkiye’ye nefret beslediklerini anladık ama kimin yanında durdukları, kime uşaklık ettikleri belli değil.

Menfaatleri var diyemem. parayla iş gördüklerini zannetmem.

Ya nedir?

- İhanetten zevk alıyorlar.

Büyük bir iptila bu.

Uyuşturucu bağımlılığından beter.

İhanetsiz yaşayamıyorlar.