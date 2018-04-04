Yine onlar

- Sultan Mehmet.

En ilerici, en reformcu Sultan.

Ama bizim şimdiki ilericiler onu da sevmez. Sorsanız, derler ki:

- İstanbul’u fethetmedi. İşgal etti.

Pekala, öyle olsun. Osmanlı’ya duydukları nefreti elbette ki anlıyoruz.

Lakin bunlar, Cumhuriyet Ordusu’nu çok mu severler?

“Ordu göreve” derken, darbe’den başka neyi düşünürler?

Koro halinde yine bağırıyorlar:

- Afrin’de işgal var.

Sırf işgal olsa iyi.

- Katliam var.

Birazcık utanması olanlar “savaşa hayır” diyerek bari zevahiri kurtarıyor ama bir türlü “teröre hayır” diyemiyor.

Genetiği değiştirilmiş bu organizma, Hatay sınırına giden sanatçıları da topa tuttu.

- Ne işiniz var orada?

Yahu sınıra sadece sanatçı gitmiyor, akın akın halk da gidiyor. Yani bu dediğim organizma, sadece sanatçılara değil, halk’a da topyekün hakaret ediyor. Mehmetçik umurlarında mı?

Bunlar Çözüm Süreci’nde akil adamlar’a da demediklerini bırakmadılar.

- Ey sanatçı ve sporcu arkadaşlar... Sizler TSK’ya birer selam çakmak için Hatay sınırı’na gideceğinize, PKK’ya moral için Kandil’e gideydiniz, o zaman alkış alırdınız işte.

Pervin Buldan boşuna mı konuşuyor?

Not:

Kılıçdaroğlu yeni bir yol buldu:

- O diktatörü oradan kadınlar indirecek diyor.

Erkeklerden ümidini iyice kesti galiba.