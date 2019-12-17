MFÖ’nün Mazhar Alanson’u “Bu ödülü hayatımın sonuna kadar saklayacağım” dediği için ayıp mı etmiş?..
Ne diyecekti?
- Reddediyorum, bu ödülü almayacağım, öyle mi?
“Sanatçı dediğin muhalif olur” değil mi?
Yaşasın.
***
Mazhar Alanson, bu ülkenin yetiştirdiği ender müzisyenlerden biri...
Dahası... Burnundan kıl aldırtmayacak kadar da özgüven sahibi... Kimseden yardım almadan, iki arkadaşıyla birlikte “bağımsız, bağlantısız, saplantısız” bir üçlü olmuşlar ve milyonlarca insanın gönlünü fethetmişler.
Hem de halk dalkavukluğu hiç yapmadan...
Müziğin en soysuz dönemlerinde bile seviyeyi hiç düşürmeden.
***
Fazıl Say’a da aynı terbiyesizliği yapan “o kafa” tam bir molla kafasıdır.
Üstelik ruh hastasıdır.
Kendi memleketinden, kendi öğretmeninden, polisinden, askerinden, kendi devletinden nefret eden, şizofren bir yapı bu.
***
Ezberledikleri tek laf:
- Sanatçı muhalif olurmuş.
İsterse elbet olur. Kim ne karışır? Ama bu mollalarla aynı safta olmamak için insan “lanet olsun” deyip siyasetten uzak durur.
Zaten buyursunlar.
Meydan artık onların. İmamoğlu’na bol bol muhalefet etsinler işte... “Sanatçı dediğin muhalif olur.”
Ama bari saygısız olmaz yahu.
(Mazhar, Fuat, Özkan’ı kutlarım.)
Yine “o kafa”
MFÖ’nün Mazhar Alanson’u “Bu ödülü hayatımın sonuna kadar saklayacağım” dediği için ayıp mı etmiş?..
Ne diyecekti?
- Reddediyorum, bu ödülü almayacağım, öyle mi?
“Sanatçı dediğin muhalif olur” değil mi?
Yaşasın.
***
Mazhar Alanson, bu ülkenin yetiştirdiği ender müzisyenlerden biri...
Dahası... Burnundan kıl aldırtmayacak kadar da özgüven sahibi... Kimseden yardım almadan, iki arkadaşıyla birlikte “bağımsız, bağlantısız, saplantısız” bir üçlü olmuşlar ve milyonlarca insanın gönlünü fethetmişler.
Hem de halk dalkavukluğu hiç yapmadan...
Müziğin en soysuz dönemlerinde bile seviyeyi hiç düşürmeden.
***
Fazıl Say’a da aynı terbiyesizliği yapan “o kafa” tam bir molla kafasıdır.
Üstelik ruh hastasıdır.
Kendi memleketinden, kendi öğretmeninden, polisinden, askerinden, kendi devletinden nefret eden, şizofren bir yapı bu.
***
Ezberledikleri tek laf:
- Sanatçı muhalif olurmuş.
İsterse elbet olur. Kim ne karışır? Ama bu mollalarla aynı safta olmamak için insan “lanet olsun” deyip siyasetten uzak durur.
Zaten buyursunlar.
Meydan artık onların. İmamoğlu’na bol bol muhalefet etsinler işte... “Sanatçı dediğin muhalif olur.”
Ama bari saygısız olmaz yahu.
(Mazhar, Fuat, Özkan’ı kutlarım.)