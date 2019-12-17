Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Yine “o kafa”
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yine “o kafa”

17 Aralık 2019

MFÖ’nün Mazhar Alanson’u “Bu ödülü hayatımın sonuna kadar saklayacağım” dediği için ayıp mı etmiş?..

Ne diyecekti?

- Reddediyorum, bu ödülü almayacağım, öyle mi?

“Sanatçı dediğin muhalif olur” değil mi?

Yaşasın.

***

Mazhar Alanson, bu ülkenin yetiştirdiği ender müzisyenlerden biri...

Dahası... Burnundan kıl aldırtmayacak kadar da özgüven sahibi... Kimseden yardım almadan, iki arkadaşıyla birlikte “bağımsız, bağlantısız, saplantısız” bir üçlü olmuşlar ve milyonlarca insanın gönlünü fethetmişler.

Hem de halk dalkavukluğu hiç yapmadan...

Müziğin en soysuz dönemlerinde bile seviyeyi hiç düşürmeden.

***

Fazıl Say’a da aynı terbiyesizliği yapan “o kafa” tam bir molla kafasıdır.

Üstelik ruh hastasıdır.

Kendi memleketinden, kendi öğretmeninden, polisinden, askerinden, kendi devletinden nefret eden, şizofren bir yapı bu.

***

Ezberledikleri tek laf:

- Sanatçı muhalif olurmuş.

İsterse elbet olur. Kim ne karışır? Ama bu mollalarla aynı safta olmamak için insan “lanet olsun” deyip siyasetten uzak durur.

Zaten buyursunlar.

Meydan artık onların. İmamoğlu’na bol bol muhalefet etsinler işte... “Sanatçı dediğin muhalif olur.”

Ama bari saygısız olmaz yahu.

(Mazhar, Fuat, Özkan’ı kutlarım.)

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu aşk filminde erkek yokÖmür GEDİKBu aşk filminde erkek yok17.12.2019
Bilgi güçtürYalçın BAYERBilgi güçtür17.12.2019
Londra’dan Vaşington’aOğuz ÇelikkolLondra’dan Vaşington’a17.12.2019
Lakabını emekten alan bir futbolcu: Rıza ÇalımbayElif Çongur Lakabını emekten alan bir futbolcu: Rıza Çalımbay17.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.