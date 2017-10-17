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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yerel ve genel

17 Ekim 2017

Belediye seçimlerinin ne kadar çetin geçeceği şimdiden belli.

Sadece çetin değil.

Dahası:

Bu defaki yerel seçimler, genel seçime giden yolun parke taşlarını da döşeyecek.

Yani... önemli belediyelerdeki zafer veya hezimet, Cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacak.

Özetlersek...

- Yüzde 50+1 aslanın ağzında.

***

Bu sebepledir ki iktidar kanadı, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa gibi illerde, sıfırdan başlayarak yeni bir yapılanmaya gidiyor... Başarıya bakmaksızın, kan değişikliğinde fayda görüyor.

Ana muhalefet, en ağır toplarından birini, İstanbul’a hazırlıyor. Ankara’da ise Mansur Yavaş’ta ısrar edeceği anlaşılıyor. İzmir zaten

cepte keklik görülüyor... Kaldı ki CHP, İstanbul’da Sarıgül faktörü’nden nasıl faydalanacağını da uzun uzun düşünmektedir.

***

Özetlersek... Yerel seçimlerin “önce” olması, partileri olağanüstü bir teyakkuza sürüklemiş bulunuyor.

Başbakan Yıldırım bile, çizmelerini giyip sahaya inebilir. Zira, dediğim gibi, 2019’da Kasım’ın gelişi, Mart’tan belli olacak. (Not: Deniz Baykal’a geçmiş olsun... Sevgi ve saygı)

 

İki kitap

“Ağabey”

Köksal Toptan

Yakın siyasi tarihe ışık tutan bir kitap... Esra Güner Hacıoğlu’nun çok değişik bir çalışması.

.........

“Kayıp Ruhlar”

Seçil Alemdaroğlu’nun yeni romanı... Hayatın kaçınılmaz gerçekleriyle.

Tavsiye ederim.

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