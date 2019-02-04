CHP bu defa, başka bir CHP.
İyi gözle bakarsanız:
- Türkiye’nin bütün renklerini sinesinde toplayan, bir uçtan öbür uca siyasi yelpazenin tamamını kucaklayan bir şefkat yuvası.
Ama öbür gözle bakarsanız:
- Huyuna suyuna, soyuna sopuna ve siciline hiç aldırmadan, ipli ipsiz, dinci dinsiz, milliyetçi milliyetsiz, kim varsa hepsiyle birlikte kol kola yürüyen acayip bir parti.
Bu iki bakıştan biri,
diğerini yenecek.
Fakat nereden bakarsanız bakın, başkent için ülkücü bir aday’da ısrar etmek bile başlı başına cesur bir karardır.
Hele İstanbul’un kalbi Beyoğlu’na, hem de başka partiden getirip bir sosyalist aday koymak, daha da cesur bir karardır.
Öbürlerini saymıyorum.
Her türlü eleştiriyi göze alarak... “Üstelik İYİ Parti’ye rağmen”
birçok yörede HDP Odaklı
bir harekât var... Ve de aleni.
Antierdoğancılık kılıfıyla da olsa bunu becermek, kolay iş değil.
Bütün mesele...
Klasik CHP seçmeninin, bütün bu operasyonlara sandıkta onay verip vermeyeceği meselesidir.
Ama kimbilir, seçmen de havuzun suyu gibi belki ufak ufak değişiyordur da bizim haberimiz yoktur.
Anketçiler asıl şimdi kolları sıvamalı.
Yeni bir durum
CHP bu defa, başka bir CHP.
İyi gözle bakarsanız:
- Türkiye’nin bütün renklerini sinesinde toplayan, bir uçtan öbür uca siyasi yelpazenin tamamını kucaklayan bir şefkat yuvası.
Ama öbür gözle bakarsanız:
- Huyuna suyuna, soyuna sopuna ve siciline hiç aldırmadan, ipli ipsiz, dinci dinsiz, milliyetçi milliyetsiz, kim varsa hepsiyle birlikte kol kola yürüyen acayip bir parti.
Bu iki bakıştan biri,
diğerini yenecek.
Fakat nereden bakarsanız bakın, başkent için ülkücü bir aday’da ısrar etmek bile başlı başına cesur bir karardır.
Hele İstanbul’un kalbi Beyoğlu’na, hem de başka partiden getirip bir sosyalist aday koymak, daha da cesur bir karardır.
Öbürlerini saymıyorum.
Her türlü eleştiriyi göze alarak... “Üstelik İYİ Parti’ye rağmen”
birçok yörede HDP Odaklı
bir harekât var... Ve de aleni.
Antierdoğancılık kılıfıyla da olsa bunu becermek, kolay iş değil.
Bütün mesele...
Klasik CHP seçmeninin, bütün bu operasyonlara sandıkta onay verip vermeyeceği meselesidir.
Ama kimbilir, seçmen de havuzun suyu gibi belki ufak ufak değişiyordur da bizim haberimiz yoktur.
Anketçiler asıl şimdi kolları sıvamalı.