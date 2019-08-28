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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Yangın var

28 Ağustos 2019

Yüzbinlerce ağaç yandı, güzelim ormanlar kül oldu, üstelik, sabotajların çoğunu PKK üstlendi lakin HDP cenahından ses yok... Normaldir.

İşin tuhafı, HDP’nin müttefiki olan partilerden de ses yok. Sanki bu memleketin partileri değiller.

Bildiri meraklısı akademisyenlerden de ses yok. Sanki bu memleketin aydınları değiller.

Gezi Parkı kahramanı sanatçılardan da ses yok. Sanki bu memleketin sanatçıları değiller.

***

Bunlar zaman zaman HDP’ye bir de akıl verirler:

- Bölge Partisi olma, Türkiye Partisi ol.

Önce siz Türkiye’nin malı olun, öyle konuşun.

HDP açık açık:

- “Kürdistan” diyor.

Siz ne diyorsunuz?

Bence PKK da mazurdur.

Onun işi bu:

- Yakıp yıkmak, vurup kırmak.

Fakat öbürlerinin suskunluğu nedir?

Esir alınmış gibiler.

Ne borçmuş bu.

Öde öde bitmiyor.

İnce uzun yol

Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı, değerli meslektaşım Orhan Uğuroğlu bir hatırlatma yaptı.

Dün, Babacan ve Davutoğlu’na çeşitli konularda ne düşündüklerini sormuştum ve merak ediyorum demiştim ya, o konuda bilgi verdi. Önce teşekkür ederim.

***

Özetle diyor ki Uğuroğlu:

“Türkiye genelinde partileşmeleri henüz tamamlanmış değil, hedeflerini ve çalışma gruplarını oluşturmaya devam ediyorlar...”

....

Orhan haklı.

Acele etmeyip bekleyeceğiz. Gerçi Orhan’ın yazılarından edindiğim bilgiler var ama ayrıntıları herhalde bizatihi kendilerinden dinleyeceğiz.

Geç kalmamalarını tavsiye ederim.

Neredeyse 1 yıl oldu.

Çok ağır gidiyorlar. Yarın öbür gün ya bir baskın seçim olursa?..

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