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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ya sabır

26 Ağustos 2017

Sap’la saman meselesi malûm. Hatalı tutuklamaları kim onaylar?

Fakat onları bahane ederek “gerçek darbeciler yargılanmıyor” demek, neye hizmettir? Suçüstü yakalananlara bu ne büyük bir destektir.

Ortada bir diyet var ama kim kime borçlu, anlaşılamıyor.

***

Adamlar zaten herşeyi inkar ediyor. İsmini inkar ediyor, cismini inkar ediyor. Bir de siz “gerçek darbeciler yargılanmıyor” deyince, sanki yanlış adamlar yakalanmış gibi bir hava doğuyor. Buna inanmaya hazır çook insan var.

***

Ne güzel tiyatro oynuyorlar.

-Meclisi niçin bombaladın oğlum?

- Ben bombalamadım.

-Uçağı kullanan sen değil miydin?

- Hayır. Ben uçak kullanmayı bilmem.

-Oğlum sen pilot değil misin?

- Hayır, ben piyadeyim.

-O gece nerdeydin?

- Halı sahada maçımız vardı. 6-0 kazandık.

Ya sabır.

***

Bir başkası da “darbe mi oldu Hakim Bey, şimdi sizden duyuyorum” diye dalgasını geçiyor.

İşte, tam bunlar olurken, dışarıdan da “gerçek darbeciler yargılanmıyor” şeklinde sesler geliyor. E kimdir bu yargılananlar?

-“Ah bu katil devlet, yine ne haltlar çeviriyor.”

 

#FreneDeğilKuralaGüven

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