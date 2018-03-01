Ve nihayet

- Kim daha çok milletvekili verirse, onunla ittifak yaparız.

İşte o kadar.

Daha da güzeli:

- Hiçbir partinin bizim için birbirinden farkı yoktur.

Ve özetle:

- CHP’yle de olabiliriz, AK Parti-MHP’yle de, HDP’yle de:

Bravo Aksakal.

***

Böylesine açık konuştuğu için, kendisini tebrik ederim.

- Siyasette ilke mi kalmış?

Sosyalistlerin birdenbire kapitalist olduğu... Eski Rusçuların Amerikancı kesildiği... Yobazların ilericiler tarafından paylaşılamadığı... Türkiye ve Cumhuriyet karşıtlarının baştacı edildiği bir dönemde yaşıyoruz.

Şeytanla işbirliği yapanlar bile alkışlanıyor.

Bölücülerle müttefik olmak, demokratlık biçiminde sunuluyor.

Aksakal haklı.

Nerede hayat varsa DSP orada olacak. İşte o kadar.

***

Esasen eski dört eğilim gitmiş, onun yerine “her şey olabilirim” eğilimi gelmiştir. Buna beşinci eğilim diyoruz. Ne güzel. Kimsenin sırtında yumurta küfesi yok. Kural veya siyasi gelenek... bunlar yok. Ahde vefa, zaten çoktan sizlere ömür.

***

Ayağımızdaki zincirler çözüldüğüne göre, artık sağcı komünist bile olmak serbest.

Aksakal, inşallah “maksadını aşmamıştır.”

Niye aşsın?

Kimsenin söyleyemediği lafı söylüyor.

Oh... Ağzına sağlık.