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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Vakit varken

28 Aralık 2017

Partilere sormak lazım:

- Siz yerel seçimde 81 il’e iyi birer Belediye Başkanı mı istiyorsunuz yoksa seçimi kazanabilecek birer aday mı?

Doğru söyleyin.

İstanbul’muş Ankara’ymış, fark etmez:

-İyi başkan mı, garantili aday mı?

***

Niye soruyorum?

1989 Seçimlerinde sosyal demokratlar, İstanbul dahil çok yerde seçimi kazandılar ama 1994’de hepsini geri verdiler.

Çünkü iyi başkan değil, seçimi kazanacak aday derdindeydiler. Kazandılar da...

Ama iyi hizmet veremedikleri için 1994’de devrildiler.

Tabii ki istisnaları var. Halkın sevgilisi olup yıldız gibi parlayan ilçe belediye başkanları da gördük. Öyleleri var ki seçime bağımsız bile girse kazanır.

***

Yerel seçimlere 15 ay varken, bu yazı erken değil mi?

Değil.

Adaylar bence şimdiden belirlenmeli. Herbiri çalışmalara şimdiden başlamalı... Plan ve projelerini tanıtmaya şimdiden koyulmalı.

Rakip adaylar da öyle.

Böyle bir yarıştan, ancak vatandaş kârlı çıkar.

***

Partiler, muhtemel adaylarını sır gibi saklıyorlar.

Ne var saklayacak?

Bir an önce açıklayın ki adamlar bilsinler.

Hayır. İlle de son dakikaya kadar gizli tutacaklar.

Niye?

Hep aynı gerekçe:

-Yıpranmasın diye.

***

Alaturka bir alışkanlık bu.

Nitekim -marifetmiş gibi- Cumhurbaşkanı adaylarını da açıklamıyorlar.

Eğer henüz tespit edememişlerse daha da kötü.

Ben yine sormuş olayım:

- Siz sahiden bir Cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz, yoksa Erdoğan’ın karşısında seçimi kazanabilecek bir çetin ceviz mi?

Doğru söyleyin.

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