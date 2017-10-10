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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ucube

10 Ekim 2017

Hem ortak, hem düşman...

Böyle bir ilişki gördünüz mü?

Üstelik, stratejik ortak.

Öf, ne büyük laf.

Aslında hiçbir stratejisi yok ama olmayan bir strateji’ye Türkiye ile ortak. Lütfediyor yahu.

***

İtibarsız bir zengin gibi ABD.

Görgüsüz bir komprador.

Üstelik, hukuk kıyafetine bürünmüş adeta bir mafya...

Demokrat görünümlü bir despot.

Dünyaya hayrı yok.

Bastığı yerde zaten ot bitmiyor.

***

Yerim az... Bağlıyorum.

ABD, buraya diplomat adı altında ajan göndermekten artık vazgeçsin.

Zaten beceremiyorlar, yüzlerine gözlerine bulaştırıp, hem kendilerini hem ülkelerini rezil ediyorlar.

ABD, vazgeçsin bu fitneden.

Vize’yi de alsın, kafasına çalsın.

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