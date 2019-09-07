Adına Kürt Sorunu mu diyoruz, Güneydoğu Sorunu mu, yoksa Terör Sorunu mu, işimize nasıl gelirse...
Lakin o sorunu çözmek için Türklerin acaba ne yapması lazımdır? Bilen varsa söylesin.
***
Bilen varsa diyorum...
Çünkü Türkler çok gayret göstermelerine rağmen çözüm süreci, bir sonuca ulaşamadı. Hatta daha da alevlendi.
Şimdi muhalefetin yeni bir açılım hazırlığı var galiba... Hayırlı olsun. Bunu da bir deneyelim. Lakin yanında bir siyasi irade desteği yoksa zor bir girişim. Buna rağmen tecrübe etmekte ne sakınca var?..
Mesafe
Ne kadar nazik insanlarız.
Boğazına kadar teröre gömülmüş olanlara biz hâlâ diyoruz ki:
- Terörle aranıza mesafe koyun.
Ne mesafesi?
Artık geçmiş ola.
***
Herkes kampını seçmiştir. “Taraf”lar belli olmuştur...
Teröre destek verenlerin yardım ve yataklık edenlerin gizlisi kapaklısı da kalmamıştır. Her şey aleniyete dökülmüştür.
Lakin biz onlara hâlâ diyoruz ki:
- Terörle aranıza mesafe koyun.
Yahu mesafe mi kalmış?
Onlar artık kanka oldular.
Not:
ABD “tavşana kaç, tazıya tut” diyor.
Ne demek o?
Bizimle güya güvenli bölge kuruyor ama yolumuzu hendek ve tünelle kessinler diye YPG’ye iş makinaları veriyor.
Ruh sağlığı iyi mi acaba?
Ucu açık
Adına Kürt Sorunu mu diyoruz, Güneydoğu Sorunu mu, yoksa Terör Sorunu mu, işimize nasıl gelirse...
Lakin o sorunu çözmek için Türklerin acaba ne yapması lazımdır? Bilen varsa söylesin.
***
Bilen varsa diyorum...
Çünkü Türkler çok gayret göstermelerine rağmen çözüm süreci, bir sonuca ulaşamadı. Hatta daha da alevlendi.
Şimdi muhalefetin yeni bir açılım hazırlığı var galiba... Hayırlı olsun. Bunu da bir deneyelim. Lakin yanında bir siyasi irade desteği yoksa zor bir girişim. Buna rağmen tecrübe etmekte ne sakınca var?..
Mesafe
Ne kadar nazik insanlarız.
Boğazına kadar teröre gömülmüş olanlara biz hâlâ diyoruz ki:
- Terörle aranıza mesafe koyun.
Ne mesafesi?
Artık geçmiş ola.
***
Herkes kampını seçmiştir. “Taraf”lar belli olmuştur...
Teröre destek verenlerin yardım ve yataklık edenlerin gizlisi kapaklısı da kalmamıştır. Her şey aleniyete dökülmüştür.
Lakin biz onlara hâlâ diyoruz ki:
- Terörle aranıza mesafe koyun.
Yahu mesafe mi kalmış?
Onlar artık kanka oldular.
Not:
ABD “tavşana kaç, tazıya tut” diyor.
Ne demek o?
Bizimle güya güvenli bölge kuruyor ama yolumuzu hendek ve tünelle kessinler diye YPG’ye iş makinaları veriyor.
Ruh sağlığı iyi mi acaba?