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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ucu açık

9 Şubat 2018

Siyaset sahnesinde özür modası var.

Ağzına geleni söyleyip ertesi gün özür dilemek ne ifade ediyor? Nereden çıktı bu sahte kibarlık? Türkçe fukarası olanlar maksadını aşan laflara hiç kalkışmasınlar. Çünkü beceremiyorlar. Çocukluğumuzda ‘pardon çıkalı eşekler çoğaldı’ diye ayıp bir laf vardı. Zavallı eşeğin suçu ne? O lafı şimdilere adapte edersek: “Özür çıkalı, özrü kabahatinden büyük özürlüler çoğaldı.”

***

Birikmiş notlara devam edelim. Amerika’dan gelen her demecin üstüne atlamayalım arkadaşlar. Nasıl olsa saat farkıyla kendilerini tekzip edecekler. Ayrıca tekzibi de tekzip edecekler. Günde en az 3-5 kere yapıyorlar bunu. Acaba sahiden kafaları mı karışık, yoksa dünyayı tepe sersemine çevirmek için bir strateji mi?

***

Bir de özel mesajım var.

Amerikan askeri ölmesin diye kiralık katil kullandılar ama Amerikan askerini şimdi Mehmetçiğin karşısına çıkarmayı göze alıyorlar. Hiç tavsiye etmem. İmza: Eski bir dost.

***

Güneydoğu illerimizi say deseniz sayamayacak olanlar, Suriye haritasını

sular seller gibi ezberlediler, hatta uzmanlaştılar. Kılıçdaroğlu “Afrin’e girmeyin” diye Mehmetçiğe taktik bile veriyor.

***

Son bir not.

Mültecilerin bize maliyeti, aslında parayla ölçülmez. “30 milyar doları nereye harcadınız” diye soranlar, zannediyorlar ki böyle bir fon vardı da bitti. Yok be yahu, ucu açık. Kalem kalem saymanın imkanı yok.

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