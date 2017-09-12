Ara
MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Rauf TAMER>Ucu açık
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ucu açık

12 Eylül 2017

Her şeye inananlar var.

Bir de hiçbir şeye inanmayanlar var.

Daha da kötüsü:

Sadece hoşlandığı laflara inananlar var, hoşlanmadığı laflara ise asla inanmayanlar var.

Mesela...

Reza Zarrab niye gitti ABD’ye?

Tutuklanacağını bile bile.

Niye gitti?

Hele öbürü?

Bankacı olanı?

-Niye gitti?

Çeşit çeşit cevabı var.

Fakat siz nasıl bir cevap istersiniz? Yani inanmak istediğiniz şey hangisidir?

***

Fetö bitti mi diye sorsanız, kaç türlü cevap alırsınız.

Kimi der ki:

-Ne bitmesi? Daha da güçlendi.

Kimi der ki:

-ABD’nin asıl stratejik ortağı Fetö... Hiç biter mi?

Kimi de der ki:

-Örgütün beli kırıldı.

Hangisi doğru?

Bu Zafer Çağlayan meselesi de tekrar nereden çıktı?

Ulan oğlum, bu Trump bize bir tuzak hazırlıyor olmasın?

Nasıl bir tuzak?

Söyle koçum.

Hay ağzına sağlık.

***

Kim, neyi duymak isterse ona inanıyor ama biz de kimin ne duymak istediğini bildiğimiz için, nabza göre şerbet vermekteyiz. Nasıl olsa kuyuya attığımız her taşı çıkarmaya çalışan akıllılar var.

Onlar bizi deli zannediyorlar... Ne büyük avantaj.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri