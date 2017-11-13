Eski 4 eğilim vardı.

4 eğilimin de birer partisi vardı.

Liderleri: Merhum Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan’dı...

Bugün yeni eğilimler doğdu. 5’inci, 6’ncı. 7, 8, 9’uncu eğilimler var.

FETÖ’cülük bile tescilli bir eğilim... Müritleri efsunlanmış gibi.

Darbecilik diye bir eğilim geldi. Demokrasiye musallat oldu.

Terörseverlik... Aldı yürüdü, aleniyet kazandı. Sanki bir kulüp...

Hele Türkiye karşıtlığı...

O bir meslek haline geldi.

Gayet profesyonelce.

Daha da neler var.

***

Bu eğilimler, birer siyasi partiye dönüşseydi, teşhisi kolaydı. Kontrolü de kolaydı. Öyle değil ki... Her yere sızdıkları için bizi çok uğraştırıyorlar. Güya hiç yoklar ama her meslekte varlar.

Bu yüzden bazı gözaltı, tutuklama ve duruşmalardaki hata payı, kaçınılmaz oluyor. Mahkeme heyetlerinin ne kadar zor bir görev üstlendiklerini görüyorsunuz. Kılı kırk yararlarken şüphe duygusu, hata yapmaya onları belki daha da zorluyordur. Ama sonunda adaletin geleceği muhakkaktır.

***

Eski 4 eğilimi bir daha hatırlayalım:

Demokratik sağ, ümmetçi sağ, hareketçi sağ, demokratik sol.

Hepsi de legaldi. Sınırları yasayla belirlenmişti. Nitekim Özal, hepsini aynı potada birleştirmek istedi.

Bunlara ilave olarak, bugünkü illegal eğilimler ise, yasa falan tanımadığı için çok tehlikeli bir zehir saçıyor.

***

Pirincin taşlarını nasıl çabucak ayıklayacaksınız? Gelin de ayıklayın bakalım. Oturduğunuz yerden yazı yazmak kolay. Mahkeme Heyeti’nde bizatihi

yer alan bir hukukçu olsanız acaba ne yaparsınız?

Unutmayın ki bu yargılananların büyük bölümü yalancılar sürüsü... Utanmadan hukukla alay ediyorlar.

Bu da ayrı bir eğilim işte.