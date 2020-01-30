Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Tuhaf şeyler
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

30 Ocak 2020

Duydunuz mu?

- Rakamı gizliyorlarmış.

Elazığ depremindeki can kaybı 41 değil en az 500’müş.

Kendine sanatçı süsü veren

be hey zavallı:

- Yüzlerce cansız beden nerede ve nasıl saklanır?

- Binlerce insanın gözü önünde kim kimi saklayabilir?

- Bunların yakınları, tanıdıkları, soranları, edenleri falan hiç

yok mudur?

Be hey zavallı.

Sahiden 500 kişi ölseydi çok mutlu olacaktın ama ne yapalım, senin canın sağolsun.

***

“Son dakika” haberleri, zaten yüreğimizi hoplatıyor, tv anonslarında dikkatli olalım arkadaşlar.

“Deprem Marmaris’te hissedildi” demek başka, “Marmaris’te deprem oldu” demek başka.

Marmaris’in 200 küsur km ötesinde, Akdeniz’in tam göbeğinde ve 25 km derinliğinde olan bir deprem, “Marmaris’te deprem” diye sunulunca ödümüz koptu, herkes telefona sarıldı.

Türkiye hassas bir dönem yaşıyor.

***

Bir tarafta seri deprem.

Öbür tarafta savaş rüzgârları...

Derken bir de Çin’de

korona salgını çıkmaz mı?

Evelallah...

Biz “Korona’dan korkmayız, Korona bizden korksun” deriz ama fatura Çin Lokantaları’na çıkmasın sakın.

Merak etmeyin.

Bizdeki Çin Lokantaları, Çin’dekilerden daha titiz, daha sağlam ve garantilidir. Bunu Çinliler bile kabul ediyor.

Not:

Ben hep zannederdim ki İsrail’in patronu ABD’dir.

Ne münasebet.

Meğer tam tersiymiş.

ABD’nin patronu İsrail’miş.

Özür dilerim.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İmamoğlu yanlış zamanda yanlış yerdeAbdulkadir SELVİİmamoğlu yanlış zamanda yanlış yerde30.01.2020
ULAK GM: “Milletçe, ekosistemimizle zinciri kıracağız” (röportaj bölüm 1)Şahver KAYAULAK GM: “Milletçe, ekosistemimizle zinciri kıracağız” (röportaj bölüm 1)30.01.2020
Yenilenme zamanıCihan ŞENSÖZLÜYenilenme zamanı30.01.2020
Lucca’daki tecavüz skandalıSavaş ÖZBEYLucca’daki tecavüz skandalı30.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.