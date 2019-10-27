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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

27 Ekim 2019

Meğer kırmızı bültenle aranıyormuş.

Adam, hem terörist hem general... Aynı zamanda diplomat... Dünya liderleriyle al takke ver külah.

.........

ABD’ye nota verdik:

- Bu adam sizin oralara gelirse, tutuklayıp Türkiye’ye yollayın dedik.

Ne var ki, nota davul zurnayla icra edildiği için, sağır sultan bile duydu. E haliyle kaçak general de duydu.

Artık ABD’ye adım atar mı?

***

Atar atar.

Böyleleri için Amerika güvenli bölge’dir.

Kırmızı bülten, mavi bülten, yeşil bülten... hiç fark etmez. Hepsini alır, bağrına basar.

Fakat 1 dakika.

Değişik bir durum var.

İşin ucunda para var.

Bu generali, pardon, bu mareşali yakalayana ya da yakalatana 5 milyon TL ödül var.

Yani Trump, onu bize verirse, 5 milyon cepte.

Gerçi Trump için 5 milyon bir şey ifade etmez ama 3 ordan 5 burdan, bakarsın damlaya damlaya göl olur.

***

Mektup meselesine gelince...

Dedik ya... Ne muaşeret kaldı, ne adap, ne edep...

Ne devlet kaldı, ne ciddiyet.

Kullandığı üslupla Trump, Türkiye’ye ayıp etmekle kalmıyor, generalin ona yazdığı “özel bir mektubu” afişe etmekle de evrensel bir ahlak kuralı’nı çiğniyor.

Generalin umurunda mı?

Tefessüh etmiş bir dünya bu.

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