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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

17 Ağustos 2019

Düşünün ne hale gelmişiz ki, İstanbul-İzmir otoyolu için “çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun” demek, artık cesaret sayılıyor.

 

Yeni havalimanını alkışlayacaktım, o cesareti kendimde bulamadım. Sadece aksaklıklarını sayıp dökmeyi tercih ettim.

İfade özgürlüğüm var ya, yaşasın demokrasi.

***

Süper Kupa için yaptığımız organizasyon “işte muasır medeniyet” dedirtecek kadar mükemmeldi. Ayrıca güvenlik güçleri Avrupayı kıskandıracak kadar başarılıydı.

Ama Türkiye muhalifi olanları kızdırmak istemediğimden o konuya hiç girmedim.

***

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na tâlibiz.

Nihat Özdemir’in heyecanına aynen katılıyorum. Türkiye’nin hem hakkı var, hem şansı var.

- Statlarımız çok güzel.

- Otellerimiz daha güzel.

Bir turnuva için başka ne lazım gelir?

- Mevsim, iklim, ulaşım, saat farkı...

Hepsi müsait.

İstersen İzmir’e sabah git, akşam dön.

***

Hay, dilim kurusun.

“İşte çağdaş Türkiye” diyecektim, yine vazgeçtim.

Ben İzmir’e 20 saatte gitmeyi tercih ederim. Allah aşkına, mecbur muyum 3 buçuk saatte gitmeye? Aşkolsun Binali Bey.

Not:

Güvenlik koridorunun derinliği ne kadar olacak?

5 km mi, 20 km mi, yoksa 32 km mi?

Durun bakalım.

Amerika cevap verecek.

Verecek ama önce YPG’ye bir sorması lazım.

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