Düşünün ne hale gelmişiz ki, İstanbul-İzmir otoyolu için “çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun” demek, artık cesaret sayılıyor.
Yeni havalimanını alkışlayacaktım, o cesareti kendimde bulamadım. Sadece aksaklıklarını sayıp dökmeyi tercih ettim.
İfade özgürlüğüm var ya, yaşasın demokrasi.
***
Süper Kupa için yaptığımız organizasyon “işte muasır medeniyet” dedirtecek kadar mükemmeldi. Ayrıca güvenlik güçleri Avrupayı kıskandıracak kadar başarılıydı.
Ama Türkiye muhalifi olanları kızdırmak istemediğimden o konuya hiç girmedim.
***
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na tâlibiz.
Nihat Özdemir’in heyecanına aynen katılıyorum. Türkiye’nin hem hakkı var, hem şansı var.
- Statlarımız çok güzel.
- Otellerimiz daha güzel.
Bir turnuva için başka ne lazım gelir?
- Mevsim, iklim, ulaşım, saat farkı...
Hepsi müsait.
İstersen İzmir’e sabah git, akşam dön.
***
Hay, dilim kurusun.
“İşte çağdaş Türkiye” diyecektim, yine vazgeçtim.
Ben İzmir’e 20 saatte gitmeyi tercih ederim. Allah aşkına, mecbur muyum 3 buçuk saatte gitmeye? Aşkolsun Binali Bey.
Not:
Güvenlik koridorunun derinliği ne kadar olacak?
5 km mi, 20 km mi, yoksa 32 km mi?
Durun bakalım.
Amerika cevap verecek.
Verecek ama önce YPG’ye bir sorması lazım.
Tuhaf şeyler
Düşünün ne hale gelmişiz ki, İstanbul-İzmir otoyolu için “çok güzel olmuş, yapanlardan Allah razı olsun” demek, artık cesaret sayılıyor.
Yeni havalimanını alkışlayacaktım, o cesareti kendimde bulamadım. Sadece aksaklıklarını sayıp dökmeyi tercih ettim.
İfade özgürlüğüm var ya, yaşasın demokrasi.
***
Süper Kupa için yaptığımız organizasyon “işte muasır medeniyet” dedirtecek kadar mükemmeldi. Ayrıca güvenlik güçleri Avrupayı kıskandıracak kadar başarılıydı.
Ama Türkiye muhalifi olanları kızdırmak istemediğimden o konuya hiç girmedim.
***
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na tâlibiz.
Nihat Özdemir’in heyecanına aynen katılıyorum. Türkiye’nin hem hakkı var, hem şansı var.
- Statlarımız çok güzel.
- Otellerimiz daha güzel.
Bir turnuva için başka ne lazım gelir?
- Mevsim, iklim, ulaşım, saat farkı...
Hepsi müsait.
İstersen İzmir’e sabah git, akşam dön.
***
Hay, dilim kurusun.
“İşte çağdaş Türkiye” diyecektim, yine vazgeçtim.
Ben İzmir’e 20 saatte gitmeyi tercih ederim. Allah aşkına, mecbur muyum 3 buçuk saatte gitmeye? Aşkolsun Binali Bey.
Not:
Güvenlik koridorunun derinliği ne kadar olacak?
5 km mi, 20 km mi, yoksa 32 km mi?
Durun bakalım.
Amerika cevap verecek.
Verecek ama önce YPG’ye bir sorması lazım.