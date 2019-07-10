Beş tane Bakan’ın ismini say deseler sayamazsın ama kabinede revizyon var mı diye sorup duruyorsun.
Öğrenip de ne yapacaksın?
***
S-400’lerin fonksiyonunu sorsalar bilmezsin ama ne zaman geliyor diye meraktan çatlıyorsun.
- Pazartesi mi geliyor, salı mı? Saat kaçta geliyor?
Ne yapacaksın?
Gidip karşılayacak mısın?
***
Kaçıncıdır soruyorsun:
- Yeni parti ne zaman kurulacak?
Öğrenip de ne yapacaksın? Ali Babacan’a hayran mıydın? Abdullah Gül’ün kıymetini şimdi mi bildin?
***
Olup bitenlerin hiç farkında değilsin ama laf ola soruyorsun işte:
- Cumhurbaşkanı tarafsız olacak mı?
E aşkolsun.
Elbette olacak. Gelmiş geçmiş cumhurbaşkanları gibi o da tarafsız olacak.
- Peki, yetkileri?
Yetki metki yok. İmtiyaz hiç yok... Kırmızı ışıkta bile duracak.
***
Daha bunun gibi ne sorular.
Ama gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının isimlerini sırasıyla sayamıyorsun.
İstiklal Marşı’nı söyle bakalım, hatasız söyleyebilecek misin? Bak, söyleyemiyorsun.
Pazartesi günü tatilmiş.
Hayrola.
15 Temmuz ne ki?
Kimin doğum günü.
Git öğren şunu koçum.
Tuhaf şeyler
Beş tane Bakan’ın ismini say deseler sayamazsın ama kabinede revizyon var mı diye sorup duruyorsun.
Öğrenip de ne yapacaksın?
***
S-400’lerin fonksiyonunu sorsalar bilmezsin ama ne zaman geliyor diye meraktan çatlıyorsun.
- Pazartesi mi geliyor, salı mı? Saat kaçta geliyor?
Ne yapacaksın?
Gidip karşılayacak mısın?
***
Kaçıncıdır soruyorsun:
- Yeni parti ne zaman kurulacak?
Öğrenip de ne yapacaksın? Ali Babacan’a hayran mıydın? Abdullah Gül’ün kıymetini şimdi mi bildin?
***
Olup bitenlerin hiç farkında değilsin ama laf ola soruyorsun işte:
- Cumhurbaşkanı tarafsız olacak mı?
E aşkolsun.
Elbette olacak. Gelmiş geçmiş cumhurbaşkanları gibi o da tarafsız olacak.
- Peki, yetkileri?
Yetki metki yok. İmtiyaz hiç yok... Kırmızı ışıkta bile duracak.
***
Daha bunun gibi ne sorular.
Ama gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının isimlerini sırasıyla sayamıyorsun.
İstiklal Marşı’nı söyle bakalım, hatasız söyleyebilecek misin? Bak, söyleyemiyorsun.
Pazartesi günü tatilmiş.
Hayrola.
15 Temmuz ne ki?
Kimin doğum günü.
Git öğren şunu koçum.