Tuhaf şeyler

Abdullah Gül’ün bu derece istekli, hatta hevesli gözükmesi.

Daha evvel 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış ciddi bir insan, 5 yıl daha aynı makama niçin talip olur?

Kaldı ki 7+5 yani 12 yıllık bir süre, kitabına uygunsa da 5+5 Sistemi’nin ruhuyla bağdaşmıyor.

Merhum Demirel yaşasaydı, demek ki o da aday olacaktı, öyle mi?

Bu bir.

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İkincisi...

Yaşını başını almış, halim selim bir adamı, Karamollaoğlu’nu “Abdullah Bey adaydır, başka aday çıkmasın” diye kapı kapı koşturmak, yakışık aldı mı? Bu zahmete kendi katlansaydı ya... Demirtaş bile cezaevinden siyasete meydan okurken, Abdullah Gül pencereden başını çıkartmadı.

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Üçüncüsü...

Hiç şık olmayan bu girişim, öyle yadırgandı ki, bakın Muharrem İnce ne diyor:

- “Gül ile Erdoğan arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam, Erdoğan’a oy veririm.”

O kesimde bunu birçok insan söylüyor.

Ben daha da ötesini söyleyeyim:

- Ekmeleddin Bey, Gül’den çok daha iyi bir aday’dı.

Esrarengiz bir tablonun içinde olmadı.

Buradaki “esrarengiz” kelimesine takılmayın. Esrarengiz olan, elbet Gül’ün kendisi değil, resmin bütünüdür.

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Her neyse...

Karar onun.

Ben sadece Gül’ü korumak için yazıyorum bu satırları.

Yoksa gaz verirdim.

Çok kolay.