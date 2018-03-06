Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Tuhaf şeyler
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf şeyler

6 Mart 2018

Sınır ötesinde, PKK’yla YPG’yle falan değil, düpedüz ABD’yle çarpışıyoruz.

Bunun böyle olduğunu, hem Türkiye biliyor, hem ABD biliyor. Ama birkaç gün sonra heyetler halinde buluşup, bu adamlarla hâlâ neyi konuşacağımızı, ne onlar biliyor, ne de biz.

***

Tam buna canımız sıkılırken, bir de bayrak tartışması çıkmaz mı?

Nedir olay?

Mehmetçiğe saygı için Kılıçdaroğlu bayrak asalım çağrısında bulunuyor.

Ne var bunda?

Nesi tartışılır bunun?

Hiç tanımadığımız yabancılar için bile, bazen milli yas ilan edebildiğimize göre, müsaade buyurun da Afrin Kahramanları’na buradan bayrak sallayalım.

***

Kaldı ki, Kılıçdaroğlu, eski genel başkan yardımcısı olan Süheyl Batum’un, yanlışını da düzeltmiş sayılır. TSK’nın “kağıttan kaplan” olmadığının şahidi, işte o bayraktır.

***

Başa dönersek...

ABD’nin ikide bir bize müttefik / ortak falan diye hitap etmesi, ya dalga geçmek içindir ya da zekası ancak bu kadardır. Ne yapsın? Elinde değil. 70 yıllık dostu olan Türkiye’yi bir çırpıda sattığını, belki idrak edemiyor. Belki de çok iyi bir şeyler yaptığını zannediyor.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri