Tuhaf şeyler

Bunun böyle olduğunu, hem Türkiye biliyor, hem ABD biliyor. Ama birkaç gün sonra heyetler halinde buluşup, bu adamlarla hâlâ neyi konuşacağımızı, ne onlar biliyor, ne de biz.

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Tam buna canımız sıkılırken, bir de bayrak tartışması çıkmaz mı?

Nedir olay?

Mehmetçiğe saygı için Kılıçdaroğlu bayrak asalım çağrısında bulunuyor.

Ne var bunda?

Nesi tartışılır bunun?

Hiç tanımadığımız yabancılar için bile, bazen milli yas ilan edebildiğimize göre, müsaade buyurun da Afrin Kahramanları’na buradan bayrak sallayalım.

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Kaldı ki, Kılıçdaroğlu, eski genel başkan yardımcısı olan Süheyl Batum’un, yanlışını da düzeltmiş sayılır. TSK’nın “kağıttan kaplan” olmadığının şahidi, işte o bayraktır.

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Başa dönersek...

ABD’nin ikide bir bize müttefik / ortak falan diye hitap etmesi, ya dalga geçmek içindir ya da zekası ancak bu kadardır. Ne yapsın? Elinde değil. 70 yıllık dostu olan Türkiye’yi bir çırpıda sattığını, belki idrak edemiyor. Belki de çok iyi bir şeyler yaptığını zannediyor.