Tuhaf şeyler

İttifakla koalisyon arasındaki farkı bilmeyen var mı? Şaka yapmayın.

2002 yılına kadar süren DSP-ANAP-MHP hükümeti, bir koalisyondu. Ama seçime ittifak yaparak girmediler.

Buna karşılık...

Erdal İnönü’nün, DEP’lileri sırtında taşıyarak meclise getirmesi bir ittifaktı.

Ama koalisyon yapmadılar. (SHP-DYP koalisyonu kuruldu.)

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Doksanlı yıllarda başka koalisyonlar da var ama ittifak sıfır.

Yetmişli yıllardaki 1. Ve 2. MC’yi de unutmayın. Ben size daha neşeli bir örnek vereyim. 27 Mayıs sonrası kurulan CHP’li ve AP’li hükümet, ezeli rekabete rağmen mecburen oluşmuş bir koalisyondu. Ama ittifak şöyle dursun, kıran kırana bir seçimden çıkıp geldiler.

Ne yapalım?

Koalisyonlar, bir zarurettir.

İttifaklar ise, peşinen ve bilinçli bir siyasi tercih, uyumlu bir eşleşmedir.

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Ortaya çıkan tablo, sizi rahatsız edebilir. Elbet eleştireceksiniz, hatta veryansın edeceksiniz. Ama bir dakika... Hem sıfır baraj isteyeceksiniz hem de MHP’ye yüzde 10’u bile yakıştıramayacaksınız, öyle mi?

Yapmayın.

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Velev ki MHP’ye göre dizayn edilmiş bir ittifak paketi bu.

- Bravo MHP’ye, kutlarım.

Demek ki siyaset üretmiş, mecliste sonuncu parti olmasına rağmen başından beri başrolü üstlenmiştir.

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Özetlersek:

İttifak kötü bir şey değildir. Eğer kötü bir şey olsaydı, Ekmeleddin Bey’in yüzde 38 oyu nerden geldi diye sorardık. Eğer kötü bir şey olsaydı yüzde 49’luk bu hayırcı blok nerden çıktı diye sorardık.

Kaldı ki “hem koalisyon hem tek adam rejimi” bir arada olmaz.