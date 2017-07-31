Tuhaf şeyler

Fakat CHP, meclisten üzgün ayrıldı.. Çünkü, içtüzük değişikliğine mani olamadı.

Keşke komisyon çalışmalarına iştirak etseydi de -vereceği katkıyla- daha güzel bir tüzük çıksaydı ortaya.

Oldu mu bu şimdi?

Hem “ben yokum” diyor, hem de metni beğenmeyip “sesimizi kısıyorlar” diye bağırıyor.

***

Aynı CHP, anayasa değişikliğini de beğenmemişti. “Hayır” diye direndi. Sadece “hayır”.

Keşke çalışmalara iştirak etseydi de -vereceği katkıyla- daha güzel bir sistem çıksaydı ortaya.

Bilmiyorum, uzakta durup seyirci kalmakla iyi mi etti?

***

Ekim ayında, hızlı bir şekilde uyum yasaları çıkacak... Yeni bir seçim kanunu çıkacak.

Korkarım CHP, orada da seyirci kalacak ve katkılarını yine esirgeyecek.

Sonra da çıkan yasaları beğenmeyecek.

Yoo, böyle olmaz.

Her ülkede...

Ana muhalefetler, yanlışları sadece söylemekle yetinmezler, önlemeye de çalışırlar.

Bizdekilerin böyle bir derdi yok.

***

Mecliste son dakika direnişi neye yarar? Ön çalışmalara niçin katılmıyorsun? Neden masaya birkaç öneri de sen koymuyorsun?

Nasıl sandığa gitmeyen vatandaşın seçim sonuçlarından şikayete hakkı yoksa, meclisi ve komisyonları boykot eden partinin de çıkan yasalardan şikayete hakkı yoktur.

Dilerim Ana Muhalefet aynı hatayı tekrarlamaz.