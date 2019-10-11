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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf bir şey

11 Ekim 2019

Amerikalı komutanlar durumdan hiç memnun değiller. Suriye’de kalmayı niye bu kadar istiyorlar?

Geçen defa da böyle oldu, Trump “çekiliyoruz” deyince, ilk onlar itiraz ettiler. Ve çekilmediler.

Şimdi güya çekiliyorlar ama kerhen.

***

Peki, niçin böyle?

Ne var Suriye’de?

Nesi cazip geliyor?

Orası, bir Amerikalı için mahrumiyet bölgesi... Harabeye dönmüş bir ülke... Hayat şartları gayet zor... Ne spor zevki kaldı, ne müzik keyfi. Ne tarih, ne müze... Ne çarşı, ne vitrin... Her şey bitti.... Bir sinemaya bile gidemezsin... Üstelik sağlık problemleri var...

Düşünün ki Amerikan kamuoyu bile “ne işimiz var oralarda” dediği halde asker tarafı “ille de Suriye” diyor.

***

Böyle bir ülkede niçin görev yapmak ister komutanlar? Bunlar, ta okyanus ötesinden gelip, nasıl bir mutluluk buluyorlar Suriye’de?

Savaş atmosferini mi seviyorlar?

İnsanların birbirlerini öldürmesinden mi hoşlanıyorlar?

Gayrimedeni bir hayatı mı tercih ediyorlar?

Bunların hiçbiri olamaz.

***

Öyleyse... Ta Pentagon’a kadar uzanan bu Suriye sevdası nedir? Bir izahı olmalı.

Evini barkını, çoluğunu çocuğunu bırakıp, Amerika’daki konforunu terk edip, ille de dağbaşındaki görevi tercih etmek, yüksek maaş’la da izah edilemez. Servet değil ki.

***

Velhasıl, bu geri dönme kararıyla, bunların bir şeylerine engel olundu ama nelerine engel olundu, işte onu anlamıyorum.

Çok üzüldüklerine göre, vardır elbet bir sebebi... Savaş bitince belki öğreniriz.

Yani atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra.

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