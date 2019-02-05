Pahalılık deyip geçmeyin.
Pahalılıktan öte bir şey bu...
Fırsatçılığı aşan, ahlaksızlıkla izah edilemeyen, bambaşka bir durum.
Organize bir harekete benziyor....
Evet, çocukluğumuzdan beri pahalılık görmüşüzdür ama -toplumu tahrik derecesinde- bu kadarını hiç görmemiştik.
***
Orta ve küçük esnafı tenzih ederim.
Bilmediğimiz bir yerlerden sanki öyle bir düğmeye basılmış ki, çarşı pazar’ın her dalına bulaşmış bir mikrop var... Ve hücre faaliyetiyle bu mikrop giderek yaygınlaşıyor... Sanki her hücrenin başında da sinsi bir profesyonel oturuyor...
İşte onun gibi bir şey.
***
Türkiye üzerinde öyle oyunlar oynandı ki... Şeytanın aklına gelmeyecek yollar denendi. Onlardan biri de bu olabilir. Niye olmasın? Şüphelerimi mazur görün. Doları 10 liraya çıkaramadılar ama ıspanağın 10 liraya çıkması daha büyük felaket.
***
Karaborsa, ihtikâr, istifçilik...
Hayır, onları saymıyorum.
Onlar ne ki...
Uyanıklar olabilir.
Her zaman vardır. Onları da saymıyorum.
Benim dediğim, asıl büyük dalga... Ev kadınlarını çıldırtacak olan esrarengiz bir mekanizma.
Diyeceksiniz ki:
- Nesi esrarengiz? Bunun adı pahalılık işte.
Hayır.
Kimse kusura bakmasın.
Pahalılık değil. Bu başka bir şey.
Pahalılığa merdiven dayayıp dama çıkan bir cambaz.
Tuhaf bir durum
Pahalılık deyip geçmeyin.
Pahalılıktan öte bir şey bu...
Fırsatçılığı aşan, ahlaksızlıkla izah edilemeyen, bambaşka bir durum.
Organize bir harekete benziyor....
Evet, çocukluğumuzdan beri pahalılık görmüşüzdür ama -toplumu tahrik derecesinde- bu kadarını hiç görmemiştik.
***
Orta ve küçük esnafı tenzih ederim.
Bilmediğimiz bir yerlerden sanki öyle bir düğmeye basılmış ki, çarşı pazar’ın her dalına bulaşmış bir mikrop var... Ve hücre faaliyetiyle bu mikrop giderek yaygınlaşıyor... Sanki her hücrenin başında da sinsi bir profesyonel oturuyor...
İşte onun gibi bir şey.
***
Türkiye üzerinde öyle oyunlar oynandı ki... Şeytanın aklına gelmeyecek yollar denendi. Onlardan biri de bu olabilir. Niye olmasın? Şüphelerimi mazur görün. Doları 10 liraya çıkaramadılar ama ıspanağın 10 liraya çıkması daha büyük felaket.
***
Karaborsa, ihtikâr, istifçilik...
Hayır, onları saymıyorum.
Onlar ne ki...
Uyanıklar olabilir.
Her zaman vardır. Onları da saymıyorum.
Benim dediğim, asıl büyük dalga... Ev kadınlarını çıldırtacak olan esrarengiz bir mekanizma.
Diyeceksiniz ki:
- Nesi esrarengiz? Bunun adı pahalılık işte.
Hayır.
Kimse kusura bakmasın.
Pahalılık değil. Bu başka bir şey.
Pahalılığa merdiven dayayıp dama çıkan bir cambaz.