Zannedersiniz ki ABD ordusu, destanlar yazan bir ordu.
Yok öyle bir şey.
Teknolojik konfor dışında, usta bir savaşçılık sergilediğini hatırlamıyoruz.
Buna rağmen...
ABD askerinin ille de Suriye’de bulunmasını ısrarla isteyen kim?
Pentagon’daki paşalar.
Siyasal bir sorumluluğu olmayan paşalar.
Sadece onlar mı?
Suriye Çölleri’nde görev yapan ABD subaylarının, YPG-PYD aşkını anlamak da mümkün değil.
Bu işe çok ısındılar.
Mahrumiyet Bölgesi’ne seve seve katlanıyorlar. Terör elebaşlarıyla da içli dışlılar. Al takke ve külah.
Ne bu samimiyet?
Acaba ortak bir menfaat kapısı mı buldular?
Acaba ballı bir maden mi keşfettiler?
Namuslu ABD subaylarını tenzih ederim ama uyuşturucu trafiği dahil, dünyada böyle örnekler çok görmüşüzdür. Çeşitli yörelerde, bitip tükenmeyen, kasten uzatılan çeşitli operasyonlar ve işgaller biliriz.
Suriye’ye dönersek...
Katil sürülerinin haraca bağladığı kesimlerde, petrol perakendeciliği bile türemiştir.
Öyle bir pislikte çok dikkatli yürümek lazım.
Orada ülkelerin menfaat yarışından gayrı kişisel menfaat’lerin de sırıttığı
gayet açık.
Tuhaf bir durum
Zannedersiniz ki ABD ordusu, destanlar yazan bir ordu.
Yok öyle bir şey.
Teknolojik konfor dışında, usta bir savaşçılık sergilediğini hatırlamıyoruz.
Buna rağmen...
ABD askerinin ille de Suriye’de bulunmasını ısrarla isteyen kim?
Pentagon’daki paşalar.
Siyasal bir sorumluluğu olmayan paşalar.
Sadece onlar mı?
Suriye Çölleri’nde görev yapan ABD subaylarının, YPG-PYD aşkını anlamak da mümkün değil.
Bu işe çok ısındılar.
Mahrumiyet Bölgesi’ne seve seve katlanıyorlar. Terör elebaşlarıyla da içli dışlılar. Al takke ve külah.
Ne bu samimiyet?
Acaba ortak bir menfaat kapısı mı buldular?
Acaba ballı bir maden mi keşfettiler?
Namuslu ABD subaylarını tenzih ederim ama uyuşturucu trafiği dahil, dünyada böyle örnekler çok görmüşüzdür. Çeşitli yörelerde, bitip tükenmeyen, kasten uzatılan çeşitli operasyonlar ve işgaller biliriz.
Suriye’ye dönersek...
Katil sürülerinin haraca bağladığı kesimlerde, petrol perakendeciliği bile türemiştir.
Öyle bir pislikte çok dikkatli yürümek lazım.
Orada ülkelerin menfaat yarışından gayrı kişisel menfaat’lerin de sırıttığı
gayet açık.