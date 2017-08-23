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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tuhaf bir durum

23 Ağustos 2017

Muhalif blok, neyi amaçlıyor?

2019 seçimlerini kazanıp, parlamenter sistemi geri getirmeyi.

Hakkıdır.

Diyelim ki, mevcut düzeni gayrikanuni bulduğu halde, şartları kabullenip bir aday çıkardı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.

Diyelim ki mecliste de az buçuk bir aritmetik yakaladı.

***

Sonra ne olacak?

Parlamenter sistemi nasıl geri getirecek?

- Anayasa’nın tekrar değişmesi lazım.

Nasıl değişecek?

Kolay iş değil.

Hangi aşamalardan geçeceğini şuraya yazsam, sütunuma sığmaz.

***

Kaldı ki... Anayasa’nın tekrar değişmesi demek, milletvekilliği seçimlerinin de yenilenmesi demek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de tekrarlanması demek. Eski sisteme en azından böyle dönülür.

Daha durun.

Uyum yasaları var.

Onlar ne olacak?

Nasıl bir takvim gerekecek?

- Tam bir ömür törpüsü.

****

Yani, parlamenter sisteme döneceğim diyerek sandığa gitmek, güzel bir malzeme ama

nasıl döneceksin diye de bir soru var.

- Şöyle döneceğim:

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanınca, bir süre ülkede tek adam ben olacağım. Emredeceğim,

ben yaptım oldu diyeceğim.

İşte bütün mesele bu.

Büyük lokma yut, büyük laf etme.

Tek adam’lıktan faydalanarak tek adamlığı kaldırmak,

tek adamlığın dikalâsı değil midir?

Yakışır mı?

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