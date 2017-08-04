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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

TSK

4 Ağustos 2017

Sokaktaki adamın, Yüksek Askeri Şûra’yı bu kadar yakından takip ettiğini ilk defa görüyorum.

Gözleri parlayan, mutlu insanlar görüyorum.

En güvendikleri kurumu, iki cümleyle özetliyorlar.

-Ne fetöcü, ne apocu... ne şucu, ne bucu, salt Atatürk’çü bir ordu.

***

Sırf Laik Cumhuriyet’in değil, Demokrasi’nin de bekçisi bir ordu.

Hem Atatürk Milliyetçisi, hem Milliyetçi Demokrat bir ordu.

Harbiye Marşı’yla göğsü kabaran, Peygamber Ocağı’nda dünya şaheseri bir disiplin alan, bir uçtan öbür uca vatanı gözleyen.

Sadece o kadar mı?

***

Yangın olur:

-Haydi Mehmetçik.

Sel olur, deprem olur:

-Yetiş Mehmetçik.

Çığ olur, heyelan olur:

-Koş Mehmetçik.

Dünyada hiçbir orduya bu kadar görev yüklenmemiştir.

Sırtından hançerlendiği bir darbe girişiminden onbeş gün sonra Fırat Kalkanı Harekâtı dünyada başka hangi orduya nasip olabilir?

***

Çünkü...

Ne cemaatçı, ne tarikatçı.

Ne hizipçi, ne darbeci.

Sadece Atatürk’çü bir ordu.

Dualarım onunla birliktedir.

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