Amerikan Kelaynakları’nın Trump’a karşı duydukları kin ve nefret, akıl ve vicdan dışı.
Kendi Başkanlarına böylesine acımasız davranan bu çapsız siyasetçilerin, Amerika’ya
hayrı olmaz ama eminim ki Trump’a puan getirir.
Nitekim getiriyor.
Azli şöyle dursun, İkinci Dönem Başkanlık Seçimi’ni de kazanacağa benzer.
2020, Trump’ın yılıdır.
Şimdiden kutlarım.
# Duvar yazısı
Kebaba talaş tozu katmışlar.
Al sana talaş kebabı.
Futbol
“Asker Selamı” değil...
Onları asıl rahatsız eden şey “Türk Askeri’ne selam.”
Bu yüzden UEFA,
bizim futbolcuları kınama
kararı alıyor.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
karara itiraz edecek...
Aman Göksel Beyciğim, bunları fazla kızdırmaya gelmez, bir bakarsınız, maçlarda milli marşımızın okunmasına da müdahale ederler.
Yahu, PKK dağda bir futbol takımı kursa, bu Avrupalılar vallahi onu UEFA’ya alırlar, şampiyon bile yaparlar.
***
Futboldan açıldı, pazar kahvemizi de bari futbolla noktalayalım.
Bu akşam...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi var.
Herkes tahmin yürütüyor.
Eh... Bir tahmin de
ben yapayım, ayıp değil ya:
- Futbol, üç ihtimalli bir oyundur ama bu maç iki ihtimalli maç.
Beşiktaşlı olduğuma göre, herhalde anladınız o iki ihtimali.
Trump 2020
Amerikan Kelaynakları’nın Trump’a karşı duydukları kin ve nefret, akıl ve vicdan dışı.
Kendi Başkanlarına böylesine acımasız davranan bu çapsız siyasetçilerin, Amerika’ya
hayrı olmaz ama eminim ki Trump’a puan getirir.
Nitekim getiriyor.
Azli şöyle dursun, İkinci Dönem Başkanlık Seçimi’ni de kazanacağa benzer.
2020, Trump’ın yılıdır.
Şimdiden kutlarım.
# Duvar yazısı
Kebaba talaş tozu katmışlar.
Al sana talaş kebabı.
Futbol
“Asker Selamı” değil...
Onları asıl rahatsız eden şey “Türk Askeri’ne selam.”
Bu yüzden UEFA,
bizim futbolcuları kınama
kararı alıyor.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
karara itiraz edecek...
Aman Göksel Beyciğim, bunları fazla kızdırmaya gelmez, bir bakarsınız, maçlarda milli marşımızın okunmasına da müdahale ederler.
Yahu, PKK dağda bir futbol takımı kursa, bu Avrupalılar vallahi onu UEFA’ya alırlar, şampiyon bile yaparlar.
***
Futboldan açıldı, pazar kahvemizi de bari futbolla noktalayalım.
Bu akşam...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi var.
Herkes tahmin yürütüyor.
Eh... Bir tahmin de
ben yapayım, ayıp değil ya:
- Futbol, üç ihtimalli bir oyundur ama bu maç iki ihtimalli maç.
Beşiktaşlı olduğuma göre, herhalde anladınız o iki ihtimali.