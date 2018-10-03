Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Tren kaçtı
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Tren kaçtı

3 Ekim 2018

Öyle bir rüzgardır ki o...

Kaçırırsan, bir daha yakalayamazsın. İyi kullanman lâzım.

Ecevit, fırtına gibi geldi. Birinci parti olmakla kalmadı, önemli belediyeleri de sildi süpürdü. Ahmet İsvan’ı kim tanırdı? İstanbul’a belediye başkanı nasıl seçildi? Ecevit rüzgarıyla.

Ankara öyle.

İzmir de öyle.

Öbür iller de öyle.

***

Turgut Özal geldi.

Bir rüzgarla geldi.

Sadece iktidar olmakla kalmadı, bütün belediyeleri de peşinden sürükledi. İstanbul,Ankara, İzmir dahil, hangi şehire hangi adayı koyduysa hepsi kazandı.

Nasıl oldu?

- Özal rüzgarıyla.

***

Şimdi CHP, büyük şehirlere aday arıyor.

Lâkin o adayların, liderden alabilecekleri bir güç yok. Çünkü Kılıçdaroğlu Rüzgarı diye bir şey yok. O rüzgar, 8 yıl evvel Gandi Kemal’le birlikte bir süre esecek gibi oldu, sonra durdu. Bugün ortalık süt limandır. Yaprak kıpırdamıyor.

***

Özetlersek...

Tren, 8 yıl evvel kaçmıştır.

CHP’nin Belediye Başkan adayları, sadece kendi güçlerine güvenecekler. Varsa, kendi rüzgarlarını kendileri estirecekler.

Yani, yukarıdan hiç hayır beklemesinler.

Hatta uzak dursunlar.

 

Eczacıbaşı

Herkes okusun.

Ama gençler mutlaka okusun.

BülentEczacıbaşı’nın kitabı:

“İşim gücüm budur benim”

İçeriği kadar kitap yazma tekniği olarak da mükemmel.

İş âlemindeki başarısını kültür ve sanat faaliyetleriyle taçlandıran Eczacıbaşı Ailesi, aslında “muasır medeniyet”i, asır’dan önce yakalamıştır. Nitekim kitabın mihrabı, insan kalitesi’nden oluşuyor.

Yazar’ın seviyesi, kitaba

aynen yansımıştır.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri